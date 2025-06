Ensayo sobre una condenada

A TÍTULO PERSONAL

Escriba lo que escriba, claramente, para un antiperonista o para un antikirchnerista, seré un kuka más o un zurdo, que en muchos casos dicen que es lo mismo. Los tiempos que corren son así: casilleros, categorías duales, like o dislike en la década de las redes sociales. La sociedad argentina está en el mismo bucle donde se discute que seas muy trosko en los ranchos peronistas o muy peroncho en los ranchos de la izquierda. Te cagás a puteadas, te reís, debatís y seguís. No sé qué pasará en los círculos conservadores, estoy seguro que nos odian. Pero particularmente también me toca verlo desde una villa donde absolutamente nada de esas dualidades importa. Si, claro que hay una gran militancia villera que construye su sistema crítico en asambleas barriales, pero en promedio mis vecinos celebran que “la chorra está presa”, ¡qué decirles!

Zapping, siguiente tema, porque hay que llegar a fin de mes. Porque el comedor está lleno de gente y los alimentos escasean. Porque no hay turno en el hospital. Porque el pibe dejó la secundaria. Porque el que hacía fútbol popular ahora es campana de los transas y consume y está solo y roba y nadie puede hacer nada. Porque el suicidio juvenil trepó considerablemente. Porque los graphs de la tele no van a pagar las deudas de Mercado Pago. Porque el alquiler sube, la comida sube, el pasaje sube, el salario no. Porque la mayoría somos trabajadores informales. Porque “todo está bien”, “todo mejora”, para otros. Pero igual, ¡re bien!¿Por qué? Porque “la chorra está presa”.

Desde mi punto de vista, en la Villa 21-24, hubo tiempos mejores pero la democracia ya venía cagada a palos. Es decir, los pobres de acá siempre fuimos pobres. Ahora somos aún más pobres con un salario mínimo vital y móvil que no supera los 300 mil pesos, que no compite con una canasta básica que excede el millón.

Y casi ninguno salimos de la pobreza nunca… “¡Aguante Perón, sos re trosko vos amigo!”, me dicen cuando digo estas cosas. Me río, los entiendo.

Mi vieja tenía 35 años cuando murió Néstor Kirchner en 2010. Nosotros vivíamos en un basural, muchas veces con la comida justa, con una casilla hecha de alfombras y bolsas, sin piso ni baño, mi cama era una puerta y un colchón encima, pero ella largaba un mar de lágrimas frente a la tele. No lograba entenderla con mis 13 años. “Él nos dio todo”, repetía. “¿Todo qué?”, me preguntaba. Tardé en comprender que el hecho de ser cobijados tras llegar de nuestro Paraguay natal, de donde huímos por hambre, con políticas de inclusión, como la AUH, los almuerzos en los comedores, el DNI, el Progresar y el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria nos estaba conteniendo directamente. Con el diario del lunes, hoy me encantaría que los niños y niñas de los barrios puedan tener ese tipo de contención de manera más contundente. De cero derechos a todo lo que nos ofrecía Argentina, para mis viejos el cambio era abismal. Lo comprendí, pero no lo sentí.

El anecdotario, mi “costado kuka”, como diría mi entorno zurdo, llegó a su máxima expresión al año siguiente, en 2011 con 14 años, cuando me vi caminando con una caja azul en los pasillos de la Villa 21-24 estallado de alegría porque de algún modo, por primera vez, sentí que algo/alguien más pensaba en mí de manera más concreta. Algo así como un Estado presente. Sin saberlo, además de los hermosos años de maratón de Mario Bros y Counter-Strike que vinieron después, la compu de Conectar Igualdad me abriría la ventana para afrontar, con múltiples herramientas digitales, mi carrera en la universidad pública de la que me recibiría con un título de grado. Aún así, a esa edad, tampoco era realmente consciente de su valor.

La valorización de estas políticas, y otras tantas, me la enseñó el tiempo y la decadencia en términos de derechos que noto ahora en el piberío que me rodea en el mismo barrio. La pobreza a simple vista es la misma, pero a mis casi 30 años los números de las estadísticas indican que cada año que pasa estamos peor: los pibes de 14 años están más abandonados. Cada mes que pasa, donde Milei quita derechos nace una nueva necesidad.

¿Qué era eso de que me den una netbook gratis? Eso de enviar alimentos a los comedores, eso de asignaciones por hijo, ¿para que se embaracen mis vecinas por un plan?¿Cómo que educación pública, gratuita y de calidad?¿Hospitales públicos? En todo esto pensaba cuando cubrí la marcha el #18J donde, en mi caso, se hacía todo difícil de separar… “redactar objetivamente acorde a los acontecimientos” sin mencionar que estas políticas, indefectiblemente, eran reales hace una década atrás en nuestro país. Y que, aunque no me sacó de la pobreza estructural, fue lo más cercano que muchos tuvimos al sueño de ser “clase media” alguna vez. Hoy es irreal, imposible, aún con la mayoría de estos proyectos en pie porque la pobreza estructural se hace más estructural todavía, la calidad de vida no mejoró y todo lo conquistado se desreguló. Hoy tener una perspectiva de vida, horizontes, es un privilegio. Soñar con salir de la villa es flasharla.

YA ESTÁ PRESA, ¿Y AHORA QUÉ?

Está sucediendo: propios ñoquis con sueldos groseros en todo el arco estatal, mismos cánticos pero con letras que chicanean al peronismo tradicional, idéntico sesgo fanático de muchos medios y periodistas. Eso que muchos intelectuales supieron categorizar como “populismo de derecha”, que está en debate por todo lo nuevo que introdujeron en la política argentina: la IA que genera, por ejemplo, un video donde “renuncia” un opositor en plena veda electoral, como lo vimos con Mauricio Macri; el ejército pago y no pago de trolls y haters en redes sociales; la dosis creciente de fascismo; la “gestión” con la que sostienen su gobernabilidad que consiste en destruir derechos y no construir absolutamente nada, ni una sola escuela; y la narrativa violenta que acompaña una agenda libertaria “antiwoke” y pro armas, guerras y discursos que atacan sectores: manifestantes, villeros, migrantes, feminismos, izquierdas, personas con discapacidad, periodistas independientes bajo el simple título de “me chupa la pija la opinión de los kukas”.

¡Un montón!¿No? Pero, si, está sucediendo.

“La bala que no salió, el fallo que sí saldrá”, de Clarín en septiembre de 2022 -tres años antes del fehaciente arresto domiciliario de CFK- parece bizarro, surreal. El debilitamiento institucional que atraviesa nuestro país empieza por el más importante: el núcleo de la familia. No hay familia que hoy pueda decir que Milei los sacó de la pobreza, pero sí hay muchas que todavía sostienen que hay que darle tiempo.

La salud de nuestra democracia, mientras todos los portales del país y del mundo se enfocaban en CFK, se fue deteriorando con nuevos moretones. Mientras a la ex presidenta la condenaron rápidamente hay genocidas de la última dictadura militar que gozan de libertad, no cumplen con las domiciliarias impuestas, obtienen una reducción de sus condenas perpetuas a pocos años y tienen beneficios otorgados por la gestión actual. “Solo el 16% de los genocidas de la última dictadura militar tienen tobilleras”, dijo Miryam Bregman. En julio Lula Da Silva prometió visitar a Cristina y la Justicia ya adelantó, a esta altura, que no podrá recibir visitas más que de sus abogados, familia y médicos.

Pero este fallo de la Corte es un mensaje que excede a la Justicia. En el aparato del poder, los medios, los jueces, los políticos son piezas del verdadero yugo que cae sobre las venas abiertas de Argentina… el del poder económico global que nos mira con gula. Una nueva huella sangrienta del imperialismo que, lejos de ser conceptos académicos en los libros, se hace carne en el día a día de quienes sobrevivimos para pagar deudas internas al mercado liberal y las deudas externas al FMI.

Por si fuera poco, en paralelo, la mismas semanas históricas de la proscripción política contra Cristina, se avisó a la sociedad vía Boletín Oficial (Decreto 383/2025) que la Policía Federal de ahora en más podrá revisar sin orden judicial las redes sociales personales como parte del ciberpatrullaje, en las manifestaciones podrán llevarse detenidos bajo consideración del personal policial y revisar mochilas/vehículos, como también arrestar ciudadanos por portación de ropa y rostro. Estos puntos se dan en el marco de la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), inspirados en el FBI yanqui. Y también, en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno fundó las “Unidades de Pacificación Vecinal” que anticipa un refuerzo cruel en el despliegue de Fuerzas de Seguridad en barrios de “alta conflictividad”, o más concretamente barrios como los míos, la Villa 21-24.

El hito del arresto domiciliario, con proscripción, de Cristina Fernández de Kirchner germina este tipo de políticas: vienen por nosotros. La persecución a militantes de todo el arco opositor a Javier Milei, o a los gobiernos que siguen su línea, es inevitable y será cada vez más peligrosa si no se logra un pacto unificado, urgente, que defienda ante todo, ante los egos, a la democracia de nuestro país.

Aquellos días desde el 10 de junio, cuando empecé a hilar estas oraciones en mi cabeza, fueron muy fríos. El planeta se sacudía sangriento, entre misiles, y la mayoría de los que estábamos en las calles sabíamos que la brújula de nuestras acciones, como ciudadanos, andaba bien… lo que se había roto era el mundo. Existía cierta alegría en el encuentro, pero las miradas también estaban preocupadas. El 18 de junio una neblina envolvía la Ciudad, un rocío cortante, como aquella nevada silenciosa que se describe en El Eternauta. Estábamos felices y tristes. Fuertes y asustados. Y conscientes de la premisa que se puso de moda, por suerte, en tiempos de tiranía: “Nadie se salva solo”. Así, cuando el frío se transformó en nieve, en seco, éramos millones que andábamos en remeras sin poder caminar, insoportablemente juntos, y con la celeste y blanca flameando en el aire.