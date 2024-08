El puma, o la historia del país y el continente

El calor los aplaca, en horas fuertes de sol prefieren la quietud. Reposan durante horas echados en alguna sombra. Su pelaje pardo grisáceo se funde con los tonos marrones de la tierra. Cargan un magnetismo único, una belleza inconmensurable que imparte respeto originada en esa particular dualidad, pueden ser unas fieras despiadadas o unos mansos felinos templados de paz y mesura. Estanislao, el puma ciego, muy lejos de la zona de los recintos, juega en el jardín de la casa de Kai Pacha con tres perros, corretean de un lado a otro, saltan y ruedan por el pasto.

“Los animales no hablan, viven con todos los sentidos. No se aturden, se escuchan. No se mienten ni manipulan, se comunican con un solo mensaje limpio y claro. Los animales programan el futuro construyendo el presente. Sus cuevas y nidos serán su guarida y defensa, o incluso su alimento en invierno. Observan y contemplan. No huelen aromas tabúes, sólo los reconocen permaneciendo en ese olfato que se registra. Los animales reaccionan ante sonidos invasivos, repentinos y sobresalientes; jamás podrían convivir en un bullicio, ya que morirían de estrés y espanto”. Durante todos los años compartidos con los pumas, Kai Pacha también dedicó tiempo para escribir las vivencias, impresiones del contacto diario con la especie.



* * *

Desde 2019 la Fundación Rewilding Argentina estudia la ecología del puma a través de la captura y monitoreo satelital en el Parque Patagonia, provincia de Santa Cruz. Los collares con GPS les permiten obtener datos sobre los movimientos, conductas, tipo de presas que acechan y evaluar cuál es el impacto del puma sobre la actividad ganadera. “Queremos cambiar un poquito la percepción que tiene la comunidad con respecto al puma y evaluar cual es el impacto con el sector ganadero para encontrar algún punto intermedio de convivencia sana para ambas partes”, comenta Emanuel Galletto, integrante de Rewilding Argentina.

Algunos datos que han recolectado: durante los tres años que duró el primero de los estudios, Puna, una hembra adulta, recorrió más de ocho mil kilómetros, casi la distancia que separa Buenos Aires de Nueva York, con trayectos de más de siete kilómetros por día. Pepito, un macho joven, llegó a cazar en tres años, un total de 140 guanacos, un promedio de un guanaco cada ocho días. Donde caza un puma, otros animales también comen, los restos son carroña para aves, roedores, reptiles, insectos y alimañas. El puma es un engranaje de equilibrio en la naturaleza. “Lo importante del trabajo es demostrar la relevancia de un ecosistema completo, con la pieza primordial como la de un depredador tope y de qué manera te hace funcionar todo el ecosistema y su relación con el resto de la fauna de un lugar”, sostiene Emanuel.