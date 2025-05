¿Dónde está Luciana Muñoz Aguerre?

Una ley para que la busquen

.

Tuvieron que presentar un proyecto de ordenanza para que la foto de Luciana apareciera. Nueve meses después de su desaparición. No hubo protocolo, no hubo búsqueda real, no hubo afiches oficiales. La familia ya había empapelado todo con sus propias manos, pero en Neuquén necesitás una ley para que el Estado te vea.

La ordenanza fue aprobada de manera unánime en el Concejo Deliberante de Neuquén, la familia de Luciana se alistó delante de todos: su mamá Lila, su abuela Mirta, su papá Esteban, su hermanita con una bandera que tenían en sus rodillas pidiendo por Luciana. Luego, cada concejal se puso para la foto en modo de apoyo ante la familia, pero la foto de Luciana nunca apareció en ningún lado.

A pesar de que la ley lo dictaba, no hubo cumplimiento. Las pantallas LED de la ciudad siguen mostrando anuncios de empresas y productos, pero no la cara de una chica que sigue desaparecida. En el Aeropuerto Internacional Perón de Neuquén aparecen caras en una pantalla de pibes y pibas desaparecidas pero... ¿adivinen cuál no aparece?

Que se haya tenido que hacer una ley para que su cara circule, y que esa ley no se cumpla, dice más que mil partes judiciales. En esta provincia rica, si sos pobre y mujer, no desaparecés: te hacen desaparecer.