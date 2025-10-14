Doble femicidio de Córdoba: El negacionismo mata

Aquí radica la responsabilidad indelegable del Estado, más allá de las retóricas negacionistas. El femicidio no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una falla sistémica. Cada denuncia desestimada, cada botón antipánico que llega tarde, cada falta de hogar de tránsito o de asistencia económica para que una mujer pueda abandonar a su agresor, es una forma de complicidad por omisión. La violencia de género está incrustada en la estructura social, pero es el Estado quien debe aplicar el antídoto, a través de la educación sexual integral, la justicia con perspectiva de género, y el presupuesto adecuado. La negación de la violencia es, en sí misma, un acto de violencia institucional.

La urgencia se mide en vidas perdidas. En apenas cinco días, se contaron ocho femicidios, una mujer, trans o travesti es asesinada cada 26 horas en nuestro país. A este horror estadístico se suma la desesperante incertidumbre por las desapariciones, como las de Luciana Muñoz y Azul Semeñenko en Neuquén. Las acciones, incluso las bienintencionadas, son insuficientes o llegan crónicamente tarde. La violencia de género existe, y no dejaremos de nombrarla, de luchar contra ella, hasta que la vida sea la norma y no la excepción.