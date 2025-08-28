Callar a las madres: derechos silenciados y estadísticas que alarman

Hace casi una semana que Milo fue arrebatado violentamente de los brazos de su madre,

Alexandra Sabio, en plena luz del día, dentro del Jardín de Infantes N° 65 del Oeste de

Neuquén. Cinco policías armados, delante de sus compañeros y maestras, ejecutaron la

orden de un juez que llevaba apenas tres meses en funciones.

La escena fue de violencia institucional. Pero lo que vino después fue aún más elocuente: el

silencio. Ningún medio de comunicación de Neuquén le dio la palabra a Alexandra Sabio. Su

voz fue anulada desde mayo, mientras en paralelo se amplificaba la versión oficial del

progenitor.

La respuesta parece evidente: el padre de Milo, Claude Staicos, es secretario de Medios de

Comunicación de la Provincia de Neuquén. Un funcionario con poder, blindaje y capacidad

de manejar los relatos.

El relato único y las preguntas incómodas

.

¿Qué tan “irreversible” o “perjudicial” podía ser Alexandra para su hijo como para justificar

un operativo policial dentro de un jardín de infantes?

¿Por qué ninguna editorial le otorgó el derecho a réplica?

¿Qué democracia se construye cuando una madre es silenciada sistemáticamente, mientras

aparece el testimonio del funcionario que detenta poder político en oenegés que niegan la

violencia de género bajo el argumento de las “falsas denuncias”?