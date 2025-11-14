Caso Staicos en Neuquén: ¿Quién va a escuchar al niño?

El 20 de agosto de 2025, cinco policías armados, el juez Luciano Speroni y la defensora de Niños Natalia Stornini irrumpieron en el Jardín N° 65 del oeste de Neuquén y se llevaron por la fuerza a un niño de seis años (M.) tras un fallo judicial que otorgó la custodia a su progenitor masculino, Claude Staicos. Su madre, Alexandra Sabio, miró desde el otro lado del miedo: si bien la orden judicial tenía apenas tres meses de vigencia, hasta ahora no volvió a ver su hijo.

El padre, Claude Staicos, es secretario de Medios y Comunicación del Gobierno de Neuquén. El mismo funcionario que controla la pauta, los medios y los discursos públicos fue quien difundió en sus propias redes y en una página web --“La verdad de M.”-- fotos y relatos sobre el niño, vulnerando su derecho a la privacidad y a la identidad.

Mientras la versión oficial se instalaba sin cuestionamientos, la voz de la madre fue silenciada. Ningún medio local le dio espacio. Los comunicados en redes y las páginas de ONG de falsas denuncias repitieron el relato del poder: el de un “padre que recupera a su hijo”, sin mencionar la violencia de una escena donde participaron agentes armados en un jardín de infantes.

El caso expuso una trama profunda de alianzas entre el poder político, judicial y mediático. Las coberturas omitieron irregularidades judiciales y el trasfondo de género: una madre sin voz frente a un funcionario con capacidad de censura.

En un caso que se viene desarrollando sin ninguna perspectiva de género (ni de cuidado de las infancias), hubo una señal diferente. El 29 de octubre, la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente N° 3 de Neuquén se expidió en el expediente “Staicos Claude Christian c/ Sabio Jacqueline Alexandra s/ incidente”, y su dictamen fue claro: el niño M. tiene derecho a ser escuchado y el Estado, la obligación de garantizar su salud integral.