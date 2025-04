Dios no ha muerto, ni tampoco Francisco

Es lunes, está fresco, los medios estallaron entre quienes lo clasificaban como kuka, comunista, peroncho, zurdo, cómplice de los milicos, humanista, líder de una institución opresora, figura disruptiva por sus pasos a favor de las mujeres, la comunidad LGBTIQ+ y la investigación de las redes de trata infantil; representante de los que aún quieren los rosarios sobre los ovarios. Era un santo y un hereje al mismo tiempo. Pedían el cielo y la pira en cuestión de horas, en paralelo. Pero en el barrio el único sonido era el murmullo que salía de la capilla, los pasos apurados del Padre Toto, los cantos que ensayaban, las flores, las velas, la limpieza, el vino, la hostia, el micrófono para la misa de despedida. Porque ante todas las categorías posibles de la política, los medios y la teología, la definición que por acá mandaba era la de “Bergoglio, el Papa villero”. Y ahora estaba muerto.

La verdad, a mis 15 años, no tenía ganas de bautizarme pero los mandatos son los mandatos. En el barrio muchos desde niños iban a exploradores, ese movimiento de jóvenes de Caacupé que armaba campamentos, aprendían muchas cosas, comían, alejaba al piberío de las calles pero en el medio también rezaban. Yo no quería rezar. Es más, hoy solo me sé el Padre Nuestro, hasta ahí… “Si seguís así, vas a tener el demonio adentro”, me decían las paraguayas del barrio. Por eso, para evitar que el demonio me consumiera por completo acepté que un tipo de blanco me tirara agua de la canilla y me rezara la frente. No había celulares para fotos, ni siquiera tenía ropa nueva aquella tarde: no estaban dadas las condiciones para el evento. Es más, mi madrina ni se presentó y en su lugar se eligió a una extraña. Estaba lleno de bebés y me generaba lo que se dice “cringe”, al ser el único adolescente.

Bergoglio procedió y me dijo algo. “¿Qué dijiste?”, respondí. “¡Que Dios te bendiga, hijo!”. Y lo único que me salió contestar fue: “Ah, bueno, ok”. Fue frente a la Capilla San Blas, el santo de la garganta, en la Villa 21-24, a metros del Riachuelo. Esa tarde mi familia me miró distinto, hasta comimos algo especial, como si bajo la carpa y maderas que oficiaban de casa yo fuera el más limpio, el más puro por un rato. Rodeado de basura, hambres y violencia pero bautizado. Unos años después supe que ese tipo fue elegido Papa.