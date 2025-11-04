“Hasta acá, doc”: las mujeres que enfrentan al ginecólogo de Burzaco

El peso de denunciar

La revictimización y el lento accionar de la Justicia llevaron muchas veces a M. a preguntarse por qué denunciar. Denunciar ante un sistema donde el accionar con perspectiva de género es la excepción y no la norma, te agota, te angustia y te duele. “Todos estos años fueron una tortura para mí. Muchas veces me pregunté por qué me metí en esto, aunque la respuesta es automática: porque no quiero que le pase a ninguna más. Es muy duro y la Justicia muchas veces no actúa como esperamos, así que esa parte también fue dolorosa.”

Las consecuencias de ese abuso fueron múltiples; un control ginecológico para M. se convirtió en una situación casi imposible de poder afrontar. M. cuenta otra de las secuelas del abuso: “Desde que hice la denuncia estoy en tratamiento psiquiátrico. Es una tortura. Estos últimos días me dieron otra medicación más para aguantar esto y duermo muy mal”.

El hecho que le dio valor para hablar a M. fue la denuncia pública de Thelma Fardin contra Juan Dartés. “Los 20 años de antes, es decir, mis 20 años, no son como los de las pibas de ahora que por lo menos saben que pueden decir que no; nosotras no sabíamos eso. No se hablaba del tema. Siempre supe que no había estado bien lo que pasó ahí adentro y con el pasar de los años me di cuenta que es lo que hizo.”

En 2022, M. comenzó a compartir grupos de WhatsApp con mujeres de Burzaco que se organizaban para ir a las marchas de Ni Una Menos y le pidió a una de sus compañeras que la ayudara a investigar si había alguna denuncia contra Clementi. “La pandemia no nos permitió investigar demasiado, así que otra vez lo volví a esconder, hasta que un día, por los mismos grupos, me llega un mensaje que decía: ‘Si te sentiste incómoda, o si sentiste que algo no estuvo bien en una consulta con Clementi, comunícate conmigo’. Así llegué a denunciarlo. Hay otras chicas que no las conocemos y que creemos que no se van a presentar al juicio, que han denunciado, pero que no llegaron a esta instancia. De hecho, varias en el camino quisimos tirar la toalla porque es muy desgastante.”

La operatoria del silencio

Las primeras denuncias por abuso sexual contra el ginecólogo de Burzaco se remontan a 2017 y 2018, pero en ese momento la causa fue archivada por falta de pruebas sin que se realizara una investigación exhaustiva.

En 2020 se sumó una denuncia, en 2021 una más y a finales del 2022, otras dos. Pero fue en 2023 cuando muchas víctimas se animaron a contar lo ocurrido a partir de la difusión masiva del caso, lo que aumentó aún más el número de denunciantes.