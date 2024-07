Misiones: las multinacionales están quemando todo

“En ARAUCO mantenemos un compromiso firme y decidido en la lucha contra la comisión de cualquier delito por parte de nuestros funcionarios o de cualquiera de las empresas que conforman nuestro Grupo. Por ello, contamos con un modelo para mitigar los riesgos en la comisión de delitos el cual está compuesto por la implementación de una política, el levantamiento de riesgos y el establecimiento de controles”, dice la ARAUCO S.A en su página oficial.

Pero lo que ocurre en Wanda no es un caso aislado. En esa comunidad asocian directamente los hechos actuales con el caso de Andrés Estepa que desapareció en el predio de ARAUCO S.A hace 11 años y nunca más se lo encontró: no hay ni un solo preso por el hecho. “Sabemos que está muerto ya, la última foto que se lo ve con vida fue con los ‘Ñandú’ apuntándole con un arma. Fueron los trabajadores de ARAUCO quienes lo desaparecieron”, dicen.

“Los Ñandú” son un grupo de trabajadores de la empresa ARAUCO S.A. que se dedica a ser la mano de obra de los incendios, las amenazas, los hostigadores de los pobladores más necesitados. Son personas peligrosas que actúan bajo las narices de la Policía y la Justicia.

Virgilio nos anticipó que están organizados con abogados, que llega un punto en que la comunidad ya no puede seguir callada: “Hasta ganas de llorar me da, el gobierno de Misiones se presta también. Es una barbaridad porque la política está metida en esto”. Y trae en memoria a un campesino del que no se sabe nada: “Necesitamos que nuestro caso no quede impune como el de Andrés Estepa. Él desapareció en el predio de ARAUCO con los mismos personales implicados, que nosotros acá los conocemos como ‘Ñandú’. Hasta el día de hoy ese hombre no apareció más”.