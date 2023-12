“Los sectores más empobrecidos son los primeros damnificados de la crisis climática”

La crisis climática predice que este tipo de fenómenos se van a dar cada vez con mayor fuerza y frecuencia, Me refiero a fenómenos anómalos, abruptos e intensos como los que vivimos el domingo, con ráfagas de viento por encima de los 140 kilómetros por hora. Podemos hablar también de aumentos en las precipitaciones y sequías como las que tuvimos hace poco en el país. Esto da un escenario general de situaciones climáticas excepcionales que tienen como causal a una crisis climática que no sólo no está siendo abordada, sino que hay una aceleración de la degradación.

Estamos frente a una ausencia muy marcada de políticas de prevención y en el caso de una parte importante de la región, un incremento en las desigualdades sociales. No hay duda que estos vientos han golpeado mucho más a los sectores vulnerados, lo mismo sucede con las temperaturas excepcionales que tenemos en verano en la zona central del país y la implementación de políticas absolutamente desacertadas y vinculadas con el agronegocio.

En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires ha quedado muy expuesto que la mutilación indiscriminada de árboles estuvo fuertemente asociada a los destrozos masivos que hubo. Cuanto más mutilado el árbol, evidentemente, más débil.

Posiciones como la del presidente Javier Milei, negando abiertamente la crisis climática y achicando el Estado en su misma expresión, negando cualquier política de prevención o cuidado, evidentemente no hace más que agregar combustible a un incendio que está cada vez más marcado y abrupto.

El Estado argentino en el gobierno anterior no priorizó la política de prevención de la destrucción ambiental, ni buscó disminuir la desigualdad social asociada a la crisis climática. Creo que ahí entramos en una lógica binaria que no es beneficiosa en ningún sentido, o bien elegimos que el Estado se retire por completo y esto quede a ritmo de las grandes corporaciones para sus negocios, o bien que el Estado actúe como un garante de esos propios negocios, cuya máxima aspiración es ser socio de Vaca Muerta, Equinor, Chevron, Shell, o que por ejemplo, la Universidad Nacional del Litoral actúe como socio de Bioceres.