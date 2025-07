El quebracho blanco de Villa Allende, el símbolo y la traición

Porque no entendieron, ni al parecer tampoco entenderán, que no se trata “solamente de un árbol”. El quebracho blanco de Villa Allende es el símbolo sobreviviente de los ambientes nativos de alta biodiversidad que sucumbieron ante las topadoras y el fuego. Representa a ese bosque nativo del cual apenas sobrevive -por sucesivas torpezas gubernamentales y avidez corporativa- menos del 3% de su superficie original.

Porque no cumplieron lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú -acuerdo vigente que se encuentra por encima de las leyes del país- ni la ley nacional de ambiente 25.675, que implantaron el Principio de Precaución. El Principio de Precaución implica que, habiendo alternativas viables y que reduzcan el impacto ambiental negativo, corresponde adoptar esas alternativas -conservar el quebracho blanco en su lugar- y cambiar una traza que haga coexistir obra vial y naturaleza.

Porque no les importó el solidario esfuerzo del Acampe y de los Vecinos Autoconvocados por el Quebracho. Mientras los funcionarios decidían “cómo sacarse el árbol de encima” en confortables oficinas calefaccionadas con el dinero del público, ciudadanas y ciudadanos comprometidos pasaban noches de frío y oscuridad en defensa del árbol. Pocas veces fue tan palpable la distancia existente entre pequeños burócratas que pasarán a la historia por acortar la vida de un quebracho blanco, y el heroísmo anónimo de acampantes que dieron todo de sí mismos en defensa de la vida.

Definitivamente, no entendieron lo que es un símbolo.

Pero la sociedad no solo recuerda nombres de funcionarios gubernamentales y corporaciones asociados a buenas y malas obras, y a líderes que dieron todo a favor del ambiente y la comunidad.

La sociedad también construye monumentos para reforzar la memoria, y que las futuras generaciones conozcan a quienes defendieron sus derechos y un ambiente mejor, y a quienes, como en este caso, aceleraron la muerte de un quebracho blanco de 283 años atentando, impunemente, contra la vida.

Por eso lanzamos este proyecto de memoria actual, y de memoria activa entre generaciones. Urge construir un monumento. Habrá que buscar un lugar para instalarlo donde no lo alcancen las mismas topadoras que acortaron la vida del quebracho blanco.

Necesitamos un monumento formal, con todo lo que tiene un monumento cívico, de buen tamaño, y materiales que resistan al tiempo y las mutilaciones anónimas. La comunidad podrá donar rocas, arena, cemento y cal, y llaves y objetos de bronce para que fundidos permitan hacer placas.

Necesitamos un monumento en pirámide truncada, que en uno de sus lados, en la parte más alta, recuerde a quienes defendieron al quebracho blanco y la vida, y del lado opuesto, listados en su parte más baja, el nombre y cargo que ocupaban quienes a sabiendas acortaron la vida del quebracho blanco de Villa Allende. De este modo, sobre la roca del monumento, irán los bronces de la humanidad sensible en un lado, y en la cara opuesta, el anti bronce de quienes no entendieron que un árbol no es solamente un árbol.

* Biólogo, presidente de FUNAM Córdoba y Premio Nobel Alternativo recibido en Suecia (Right Livelihood Award).