Chicha, la mujer que sigue buscando

Ante un 30% del electorado que votó a un candidato fascista, quizá, Chicha lo leería como parte de los "ciclos de la historia". Leticia nos contó que su calma era siempre en pos de "sostener desde la ética la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia". No como un mero discurso: "Siento que Chicha fundó la importancia del derecho a la identidad. Por eso hay que recordarla por cómo pensó en otros trascendiendo a ella misma. No como una nostalgia sino como algo que nos permita seguir adelante".

"Aunque el mundo termine mañana, yo plantaré mi manzano", Chicha Mariani.

−¿Cuál fue el manzano que plantó?

−Todas las instituciones que ayudó a fundar, el llegar a nuevas generaciones. Ese es su manzano. Recibimos alrededor de 200 escuelas al año no solo en la Asociación Anahí sino en la Casa Mariani Teruggi que es un Espacio de Memoria. Hay que tenerla presente como una persona excepcional, una abuela y madre amorosa y una mujer artista que siempre apostó por el entramado cultural.

¡AHORA Y SIEMPRE!

A Laureano Barrera, Chicha le decía "El pariente". En 2014 comenzó un trabajo periodístico que le llevó cuatro años para la escritura del libro "La casa de la calle 30", un perfil de la vida de la activista. "La primera vez que la vi hablamos del árbol genealógico porque teníamos una especie de lazos de sangre. Resulta que mi viejo estudió economía en La Plata y había sido compañero de su hijo Daniel. Ellos se juntaban a estudiar sin saber que mi papá era su tío segundo. Esto saltó casualmente en nuestra conversación y me quedó por siempre. Nunca me llamó por mi nombre. Primero me decía en chiste 'mi biógrafo', y después 'El pariente'".

En el libro se relata la infancia de Chicha como uno de sus momentos más felices. Nació en 1923 en Cañada Seca, San Rafael, Mendoza. Su apodo viene de esos lares como la hija brillante e inquieta de Juan Chorobik, un polaco que aprendió español leyendo la biblia en el barco que lo trajo a Argentina y de Luisa García, una mujer mendocina. También tiene un hermano, Blas, su "gran compañero de juegos en la infancia". Laureano resaltó: "Esa etapa lo apreciaba porque no era de muertes. Tuvo un vínculo muy amoroso en su niñez cuando su papá le transmitió la importancia hacia los animales y la naturaleza. Lo recordaba con orgullo por esas lecciones".

−La viste los últimos cuatro años de su vida casi cada quince días. ¿Qué recordás de ese momento?

−Nunca dejó de sorprenderme cómo resistió tantos golpes. La entereza para seguir buscando a su nieta. No fue solo el ataque a la casa de donde la robaron, donde mataron a su nuera o que unos meses después también asesinaran a su hijo. Todo lo de después, con instituciones que en dictadura y en democracia le cerraban las puertas fue duro. La trataron de loca y de ingenua. Ese ninguneo fue muy doloroso como las muertes y desapariciones. Es decir, no solo le quitaron casi toda su familia sino que el Estado no quería ayudarla.

“María Isabel no tiene quien la acompañe. Ella es madre de subversivos. Los amigos cruzan la vereda o desvían la mirada. El teléfono está mudo. Nadie le dice nada, ni siquiera mentiras. Sin ayuda de nadie, va metiendo en cajas los añicos de su casa aniquilada", Eduardo Galeano.

Hacia finales de su vida mantenía una memoria impresionante. Casi un siglo de vida no afectaron los detalles de sus recuerdos iniciales pero sí los más inmediatos. "Ver eso no era fácil", admite Laureano. "Me dio mucha libertad. 'Abrí cualquier cajón, cualquier estante, mirá cualquier documentación', me decía en confianza. Le gustaba la idea de un libro que ordenara sus recuerdos, que eran un montón. Siempre fue muy franca y jamás me dijo que omitiera algo".

−¿Cómo fue observar que Chicha se estaba yendo?

−Me acuerdo que arranqué el libro con notas en el living de su casa, la entrada de la Asociación. Me ofrecía un mate y si había algunas masitas. En el último tiempo me vi en su habitación. Ella recostada y yo con una silla al pie de su cama para conversar. Chicha no era para mí una fuente, hablando técnicamente como si fuese una entrevista casual. Era una persona muy querible, era imposible sustraerse de un vínculo de cariño y de amistad.

"María Isabel quisiera encontrar en el revoltijo algún recuerdo de sus hijos y de su nieta, alguna foto o juguete, libro o cenicero o lo que sea. Sus hijos, sospechosos de tener una imprenta clandestina, han sido asesinados a cañonazos. Su nieta de tres meses, botín de guerra, ha sido regalada o vendida por los oficiales. Es verano, y el olor de la pólvora se mezcla con el aroma de los tilos que florecen. El aroma de los tilos será por siempre jamás insoportable”, Eduardo Galeano.

Por ella, por las y los 30 mil, nos seguimos preguntando: ¿Dónde está Clara Anahí?