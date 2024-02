Chapelco, el centro de esquí que rebalsa contaminación

Federico Botempo también es parte de la recorrida. Está a cargo del servicio de agua potable de la Cooperativa. “Por ahí cuando está muy alto el caudal de ingreso y supera lo que puede tratar la planta, se produce que se levantan los mantos y hay un desborde. Lo ideal no sería eso. Si pasa eso, es porque hay una obstrucción. Hay mucha grasa que entra al sistema. Sumado a lluvias, nevadas, todo lo que llega por sobre los canales de la red, sino da abasto, por algún lado salta”.

No se sabe cuál es el caudal de aguas grises de ingreso, ya que no tienen caudalímetro. Mientras en invierno colapsa, en verano “el caudal es bajo y la carga orgánica que recibe la planta es poca”, explica Santiago. “Eso perjudica el proceso, entonces no sirve tampoco”. Según sus palabras, la problemática se arrastra desde sus inicios: “No se realizó un diseño especializado para la zona. Es una planta que no tiene el proceso adecuado para la zona en la que está. Además, todo esto se vierte al lecho, que no es lo suficientemente grande, ni bien planificado”. Desbordes por fuera y por dentro.

La visita no termina en la planta, enseguida se camina hacia la base del cerro Chapelco, que hoy tiene la concesión Nieves de Chapelco S.A. En la base del cerro, en un pozo séptico brota líquido y un olor nauseabundo se puede percibir. 90 metros de profundidad para destapar. En el camino no es el único pozo que muestra líquido que sale por fuera de las cañerías. En invierno la nieve lo tapa y no se ve. La nieve lo tapa mientras los turistas esquían por arriba.