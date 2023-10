“Nuestros ancestros nos dejaron un territorio limpio y tenemos que protegerlo”

En tanto, el clima social que se vive en la provincia puede parangonarse al vivido en todo el país antes del último golpe de estado cívico-militar, cuando bandas parapoliciales y paramilitares, en connivencia con las fuerzas de seguridad y la burocracia sindical, asediaban a miles de referentes sociales.

Persecución, represión, hostigamiento y criminalización son las respuestas que el gobierno de Gerardo Morales ofrece a las expresiones populares, mientras la farsa electoral obnubila al resto del país y propone más extractivismo.

En defensa del agua y de la vida

La escasez de agua es una gravísima consecuencia de la depredación llevada a cabo por empresas extractivistas en toda Nuestramérica. Hoy en día tiene en vilo a los pueblos de Uruguay y Bolivia, quienes sufren este flagelo y se vieron obligados a racionar el elemento vital. Sobre este tópico, Mamani advierte que para su comunidad “la sequía en la Quebrada es el principal problema”. El agua es cada vez más escasa en una población cercana a la explotación de litio de Salinas Grandes “y al contaminarse el medio ambiente con el tema del litio se contaminan las napas de agua”. Por eso, resalta: “Esta reforma de Morales nos perjudica y nos compete a todos”.

Los hechos ponen de manifiesto los antagonismos de clase que corroen a la sociedad argentina y revelan que hacia el interior de la misma se enfrentan históricamente dos cosmovisiones: una, racista y depredatoria; otra, inclusiva y respetuosa de la vida. Como la que el integrante del Malón deja entrever cuando afirma: “Nosotros simplemente defendemos los derechos, no solamente los nuestros, sino también los de cada ciudadano porque en este país se está por privatizar el agua”.

Sobre este punto, agrega: “Es lo que vienen impulsando los candidatos a la presidencia de la nación, junto a la explotación de los recursos naturales. No solo no es beneficioso sino que es perjudicial. A nosotros, como pueblos originarios, nos perjudican en nuestro territorio, nuestra agua, la tierra donde producimos la ganadería, las pasturas con las se puedan sostener los animales que son para llevar a la mesa y para vender a la sociedad. Venimos a defender todos esos derechos”.

A su vez, resalta la importancia de “defender la vida, sobre todo el agua, que es un elemento fundamental en cada ciudadano, porque si no hay agua no hay vida”. Y explica: “Cada ser vivo, una planta, un animal, depende del agua. Estamos defendiendo esos derechos, estamos defendiendo los derechos de aquellos seres que no se saben defender, que no tienen la posibilidad de defenderse porque no saben hablar, porque no saben moverse, porque no se saben expresar”.

El testimonio de este hombre es una interpelación descarnada, dirigida no sólo a la clase dirigente sino a la sociedad toda. Es además un llamado a la acción lanzado a toda persona de bien que esté dispuesta a oír el clamor de la Madre Tierra ante tanto maltrato. Es un "mentís" al Estado Argentino que, bajo el pomposo nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", cada 12 de octubre celebra el eco-genocidio.