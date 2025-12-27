El Secretario General de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA), Daniel Yofra, ratificó la decisión de “llevar adelante medidas de fuerza para frenar la regresiva reforma laboral con la que intentan hacer retroceder 200 años los derechos laborales” y señaló: “Ojalá que la movilización de la CGT sea el punto de partida para un plan de lucha que enfrente a este gobierno que llegó para hacerle la guerra a la clase trabajadora y a los jubilados. No va alcanzar con el diálogo ni con una movilización. Hay que hacer huelga”. Fue luego de presentar la Lista Azul para renovar su mandato al frente de la conducción de la Federación junto a representantes de la mayoría de los sindicatos que conforman la organización nacional.

“Estamos haciendo asambleas para concientizar a las y los compañeros. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que los legisladores no aprueben la regresiva reforma laboral que viene a sacarnos derechos a las y los trabajadores y, principalmente, a destruir las organizaciones sindicales, que son las que nos permitieron tener los derechos que tenemos. Y, como ejemplo, tenemos nuestra propia historia: sin la organización sindical y sin la huelga como herramienta de lucha nunca hubiéramos logrado salarios que nos permitan vivir dignamente y seguiriamos cobrando salarios de pobreza”, sostuvo Yofra luego de presentar la Lista Azul, la única lista para la elección general de autoridades de la Federación.

La presentación se realizó el miércoles 17 de diciembre a las 24 horas, cuando cerró el plazo para la oficialización de listas de candidatos ante la Junta Electoral. La única lista que se presentó está encabezada por Yofra y las elecciones se realizarán el próximo 5 de marzo de 2026 mediante el voto directo y secreto de todas y todos los afiliados en 51 urnas distribuidas en todo el país.

“Quiero agradecer a la Junta Electoral por su trabajo realizado con conciencia y compromiso a lo largo de cinco semanas, y a los compañeros que integran la Lista Azul. Juntos lucharemos por defender todo lo que hemos logrado en estos 20 años: el Salario Mínimo Vital y Móvil, la profundización de la democracia sindical, los Comités Mixtos y todos y cada uno de nuestros derechos laborales”.