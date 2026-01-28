Vecinxs de Liniers en defensa del Polideportivo Santojanni

Lo que comenzó como una supuesta mejora para la colonia de verano terminó convirtiéndose en una alarma para la comunicad que defiende los espacios verdes. En la intersección de las calles Acassuso y Murguiondo, el Polideportivo Santojanni -un emblema del barrio de Liniers- hoy es el escenario de un conflicto que enfrenta los intereses privados de una empresa, en complicidad con el Gobierno de la Ciudad, con el derecho al espacio público de lxs vecinxs.

A fines de diciembre, la aparición de lonas que cubrían una de las esquinas del predio despertó la curiosidad de lxs habitantes de la zona. "Lógicamente pensamos que eran mejoras para la colonia a la que asisten más de mil chicos", relata Belén, vecina e integrante del grupo de vecinxs autoconvocadxs. Sin embargo, la falta de un cartel de obra reglamentario con código QR motivó una investigación propia de la comunidad.

El resultado de la búsqueda fue desalentador: el proyecto contempla la construcción de cinco canchas de pádel de uso privado a cargo de una empresa denominada Trixma. Según denuncian lxs vecinxs, esto implica la pérdida de 1.600 metros cuadrados de césped y pone en riesgo la salud de los árboles circundantes.

"Nuestro patio comunitario"

El Polideportivo Santojanni no es cualquier predio. Ubicado frente al hospital, es producto de una donación de Francisco Santojanni y funciona como un pulmón vital para el barrio. Allí conviven una pileta pública, un centro de jubiladxs y espacios de entrenamiento para escuelas públicas estatales de la zona.

"Para muchos de nosotros, el Poli es nuestro patio. En viviendas pequeñas que no tienen jardín, este es el espacio de encuentro con la naturaleza, donde los chicos juegan y los vecinos descansamos de forma gratuita", explica Belén con preocupación.

La privatización ya está afectando el presente: lxs vecinxs denuncian que se ha prohibido el uso de una de las canchas públicas adyacentes a la obra bajo el argumento de que "la pelota podría caer en la zona del cemento".

Acciones y denuncias

La lucha vecinal escaló rápidamente. Después de detectar irregularidades, se realizaron denuncias al 147 (Boti). Si bien la obra fue paralizada preventivamente por un patrullero durante 48 horas, los trabajos se retomaron. Según el testimonio de lxs vecinxs, los obreros sólo exhiben una imagen en sus celulares como supuesto aviso de obra, sin que exista una habilitación formal visible al público.

Como respuesta, la comunidad organzó abrazos simbólicos al polideportivo, semaforazos, caminatas informativas los viernes y difusión en redes sociales bajo el lema: "No a la privatización del Poli", donde difunden cada paso de la construcción.

El reclamo al Gobierno de la Ciudad

Lxs vecinxs exigen que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dé explicaciones claras sobre la concesión de tierras públicas a una empresa privada y que se frene de inmediato la cementación del predio. Mientras tanto, la comunidad de Liniers promete seguir en las calles para defender lo que consideran el corazón social de su barrio.

