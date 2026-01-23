El "Obelisco" de Mataderos: la lucha de Barrio Naón contra el avance inmobiliario

Barrio Naón no es cualquier rincón de Mataderos. Conocido como la "perlita del sur", este trazado de calles tranquilas y veredas anchas se destaca por un paisaje que escasea en la Ciudad de Buenos Aires: cuatro plazas en menos de veinte cuadras y una arquitectura uniforme de casas bajas con techos de tejas a dos aguas. Sin embargo, detrás de esa calma, se libra una batalla que ya lleva más de siete años.

Claudia Ferreyra Pardo, vecina nacida y criada en el barrio, es una de las referentes de esta resistencia. En diálogo con la Revista Citrica, relata cómo el avance inmobiliario, amparado en los cambios del Código Urbanístico (CUR), puso en jaque la infraestructura y la idiosincrasia de su comunidad.

El origen: entre Vialidad y maquetas ocultas

El conflicto comenzó entre 2017 y 2018. Lxs vecinxs notaron movimientos inusuales en el predio de Vialidad Nacional, una manzana estratégica delimitada por Emilio Castro, General Paz, Saladillo y Ercilla. "Nos enteramos por los trabajadores de Vialidad que cortaban la calle porque los querían trasladar. El plan era desguazar el lugar para construir edificios de 20 pisos", recuerda Claudia.

La sorpresa fue mayor cuando lxs vecinxs llegaron a la Legislatura y se encontraron con que el proyecto no era solo un rumor: "Había hasta una maqueta armada con los edificios. El negocio venía planeado desde hacía años". En aquel entonces, la movilización vecinal logró frenar el traslado, pero el cambio de normativa a fines de 2018 dejó la puerta abierta: dos manzanas quedaron con habilitación para alturas máximas.

Vivir en alerta: cloacas, agua y cortes de luz

Para lxs vecinxs de Barrio Naón, el rechazo a las torres no es un capricho estético, sino una cuestión de supervivencia urbana. El barrio ya sufre las consecuencias de una infraestructura obsoleta. "No es que no queremos el progreso. Es que no se puede sostener. Nuestra red cloacal es deficiente y la mayoría de los vecinos tenemos bomba porque no hay presión de agua", explica Ferreyra Pardo.

Los antecedentes son preocupantes: hace tres años, el barrio estuvo diez días sin suministro eléctrico, lo que derivó en cortes de protesta en General Paz y Emilio Castro. "Si hoy no tenemos servicios básicos garantizados, ¿qué va a pasar cuando sumen miles de nuevos vecinos en edificios de gran magnitud?", cuestiona la vecina.