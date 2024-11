“Nuestra venganza es poder llegar a viejas”

La mamá y el papá de Ivana sabían dónde vivía pero jamás fueron a buscarla, ni siquiera a visitarla. “Me crié con mi madre travesti, jamás extrañé a mi familia porque las golpizas eran fuertísimas. Empezaron a echarme de a poco, cuando no te sirven la comida, cuando no te dan el desayuno, esa indiferencia desde la propia familia especialmente de mi mamá fue muy dura. Mi papá nunca me golpeó, recuerdo haberlo visto llorar en silencio”, relata Ivana en la presentación de la acción legal que realizaron el 1° de noviembre en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

Cuando Ivana tenía 18 años, el único lugar donde se veía a las travestis como ella era en la sección de policiales de los diarios. Viajaba seguido a la capital de Jujuy para trabajar. “Sabía que me esperaba la cárcel por ser travesti y trabajadora sexual, sabía que ese era mi destino, pero eso no impidió que mi identidad travesti florezca. Fue su madre quien le dijo: "Andate para Buenos Aires, que ahí vas a tener más posibilidades que acá."

Ya en Buenos Aires, en la década del ‘90, a Ivana llegaron a detenerla hasta tres veces por semana. “En esa época la sociedad era más violenta y fascista que ahora, no sólo la policía, la gente me hacía bajar del colectivo, del taxi, me echaban del supermercado, decían: ‘¿cómo puede estar acá una persona como esa cuando hay niños alrededor?’”, cuenta Ivana. La discriminación era extrema y ser travesti era como estar comentiendo un delito.

Castigadas por su identidad

Como Ivana, muchas travestis de su edad vivieron historias similares, sus vidas estuvieron atravesadas por la exclusión familiar, la discriminación social pero sobre todo por la violencia policial. Fueron perseguidas, golpeadas y hostigadas por su identidad de género. El Estado ejerció contra ellas detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hasta 1997, la Policía Federal Argentina podía detener a cualquier persona que usara ropa del sexo opuesto al asignado al nacer. Los edictos policiales eran una herramienta de control preventivo que “habilitaba las detenciones masivas y arbitrarias, así como la facultad de detener personas por averiguación de identidad, configurándose tipos sociales ‘sospechosos’ que coincidían con las poblaciones más vulnerables al control penal”.