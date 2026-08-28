Cumpleaños cítrico en familia

No a la vida bancarizada

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Guillermo Folguera, biólogo, filósofo y caminante de los territorios donde se construyen alternativas socioambientales contra el extractivismo, hizo un elogio del enojo como motor de transformación: “En algún lugar, la ira y el enojo implican los NO. John Berger dice '¿cuántos SÍ hay detrás de los NO? Una comunidad que le dice que no a una topadora, que le dice que no a destruir un humedal, en el fondo está diciendo 'quiero vivir así'. Hay una ratificación de una forma de vida, y que quizás no es la que está efectivamente viviendo, sino que está recordando lo que vivió de niño o de niña”.

Para Guillermo, “Milei no está enojado: Milei está celebrando, actúa frente a la cámara”. En cambio, en la Argentina hay enojos para reivindicar: “El que grita fuera las mineras cada sábado a la tarde en Andalgalá, el que el otro día estaba en la Plaza de Mayo combatiendo las balas de goma de la cana, el que no acepta que una mujer sea asesinada cada 48 o 72 horas”.

En un tramo del intercambio, uno de los asistentes preguntó si no sería conveniente alguna vez usar las herramientas del poder concentrado en beneficio de las mayorías, como la explotación de los bienes naturales. Folguera tomó la palabra: “Yo tengo la sensación de que nos quedamos atrapados con la idea de que Argentina funciona como un banco, y que la discusión es, en todo caso, si es el Banco Galicia o el Banco de la Nación Argentina; pero seguimos pensando que la lógica es bancaria. Seguimos pensando que lo que tenemos que hacer es recaudar dinero. Seguimos pensando que cuando miramos un lago... ¿con qué le podemos sacar provecho? Seguimos pensando que a la puna es cuestión de sacarle litio para exportarlo. Si lo hace una empresa norteamericana, entregada por Milei, es malo; pero si lo hace una empresa argentina... ¿Cuánto fue que nos transformamos en un banco?”.