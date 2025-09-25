Nace UMA: la fuerza de la unión de medios autogestivos

Foto de portada, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba: Carina Ortiz, de El Ciudadano de Rosario; Nahuel Lag, de Tierra Viva; Lucas Pedulla, de Lavaca; Carla Bonavita, de Tiempo Argentino; Lorena Pirovano, de Lawen Documental; Patricia Gatti, de El Diario del Centro del País; Mariano Pagnuco, de Revista Cítrica; Juan Manuel Orbea, de El Diario del Centro del País; Claudia Acuña, de Lavaca, y Sergio Vaudagnotto, de El Diario del Centro del País.

Con la convicción de que “nadie se salva solo”, que no es para nuestras cooperativas solo una frase sino una práctica cotidiana, siete medios nos reunimos para conformar la Unión de Medios Autogestivos (UMA). En Villa María, Córdoba, el sábado pasado firmamos el estatuto que formaliza la constitución de este espacio del que forman parte El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), El Ciudadano (Rosario), Lavaca (Buenos Aires), Revista Cítrica (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).