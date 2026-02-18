Patagonia en llamas: el fuego ya no duerme y el bosque andino entra en zona crítica

El fuego ya no es el mismo. Ya no baja la intensidad cuando cae el sol. Ya no respeta los ritmos que durante siglos moldearon el bosque andino patagónico. Ahora avanza de noche, corre kilómetros en pocas horas y se alimenta de un paisaje que también cambió. Y mucho.

“Estamos empezando a ver comportamientos del fuego que no se veían antes”, advierte el biólogo y botánico Javier Grosfeld, especialista en arquitectura de plantas y gestión de recursos naturales, con décadas de trabajo en la región. La frase no suena a exageración. Suena a diagnóstico.

Una isla biogeográfica rodeada de desierto y mar

“El bosque andino patagónico es una rareza planetaria. Una isla biogeográfica. La mayoría de sus especies son endémicas: solo crecen allí”, entre Neuquén y Tierra del Fuego, a ambos lados de la cordillera.

Rodeado por el océano y por la estepa, “ese sistema evolucionó más cerca --biológicamente-- de Australia y Nueva Zelanda que del Chaco o Misiones. La lenga en altura, el coihue en zonas húmedas, el ciprés hacia la estepa: cada especie ocupa su lugar según sus necesidades fisiológicas”.

“El fuego no es un intruso en ese paisaje. Es parte de su historia”. Hay registros de incendios desde el año 800, detectados en sedimentos y anillos de crecimiento. Rayos, erupciones volcánicas, floraciones masivas de caña colihue: el bosque se modeló también a partir de esas perturbaciones.

Pero algo cambió.