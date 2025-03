Nadar contra la corriente

Un sueño cumplido

Lío tiene 37 años, empezó a nadar unos meses antes de la pandemia, las piletas cerraron y volvió cuando se enteró que la liga se estaba formando. "Lo que estamos construyendo es un acto de reconocimiento, aprendizaje y un proyecto por fuera de las lógicas de lo que tiene que ser lo femenino y lo masculino”, advirtió. Lejos de la competencia y el individualismo propio de este tipo de disciplinas deportivas, en la liga cada logro personal se convierte en una celebración colectiva. “Lo tomamos de una manera amorosa y amistosa. Podemos pensar la competencia y el deporte desde un lugar saludable, genuino, cuidado, teniendo en cuenta la salud mental y desde una competencia sana, de no enemistad. Eso para mí es un orgullo”, agregó.

Celina es la entrenadora del equipo, en su experiencia con el grupo entendió la relación que tienen las personas trans y no binaries con su cuerpo: “Empecé a hacer una especie de docencia y a difundir en ámbitos hetero cis lo que aprendí con el equipo. Muchas personas hablan desde el desconocimiento absoluto y cuando escucho algo que no es verdad ahora puedo decir: ‘Esto que decis es una pavada y no se acerca ni ahí a la realidad que vive una persona trans o no binaria’”. Para Celina el grupo superó ampliamente sus expectativas, no solo por las 27 medallas que ganaron en el mundial, sino por el nivel de profesionalismo deportivo que adoptaron para que sus cuerpos estén aptos para competir. “El compromiso que mostraron, que tienen y sostienen es muy significativo", agregó.