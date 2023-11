 “No hay lugar a donde escapar de esto que llamamos civilización”

-Me gustaría arrancar esta conversación preguntándote ¿Cómo te definirías hoy?

-Hace un tiempo que me vengo definiendo como activista travesti, eso no puede no estar, luego cada quien googlee y ponga lo suyo. Me gusta pensarme como educadora, hacedora de arte, pero lo básico es que soy activista. Después sí cobra importancia lo que no soy. Trabajo todos los días -y de forma tajante- para no ser fascista, racista, misógina, violenta, aunque violenta es muy amplio. Les aseguro que no soy una violadora, no soy abusadora de menores, no soy estafadora. Me parece que en una mesa política o en un acuerdo social es importante que digamos lo que no somos.

El Estado hasta ahora nos ha impulsado a decir quienes somos, por ejemplo, soy una mamá adolescente, soltera y entonces en relación a eso te encaja en una política pública, o soy de un pueblo originario, afrodescendiente, travesti, trans, gay, lesbiana, y ahí va armando cajas respecto de cómo identificarte. Eso empobrece a los seres humanos en su recorrido histórico y estereotipa ese rol en el que te ubican y lo que se supone que podés accionar en relación a esas narrativas.

A nosotras, las travestis, básicamente se nos ha dictado desde el concepto de la pornografía. Lo porno: puta. Grafía: el guión que se le escribe a la prostituta para desarrollar. No tenemos voz propia y, como es en el término de lo erótico, no tenemos erótica propia, sino que tenemos una erótica marcada para el otro u otra, que es el cliente que te viene a emplear como un objeto más dentro de los disponibles en el mundo, para quienes tienen los privilegios de poder pensar el mundo solo como objetos a utilizar, usufluctuar, explotar y exprimir.

Me parece importante poder salir de esas cajas que te estereotipan y proponer otras formas para que al Estado no le sea tan fácil de asirlo. Decir qué cosas no soy es políticamente mucho más importante. No somos fascistas. Porque marcás algunas diferencias y claves para definir, entre otras cosas, políticas públicas o acceso a derechos.

Tener un discapacidad, ser travesti, originaria, no son tantas en definitiva, somos cuerpos que necesitamos amor, consideración, alimentación, salud, educación, vivienda y no muchas cosas, no hay tantas diferencias. Después hacés el recorte sobre dónde quiere vivir determinada familia de pueblo originario, por ejemplo en Purmamarca, y que no le vayan a tirar agrotóxicos. Saber dónde está ubicada la travesti, que está en la urbe y no quiere que le tiren baldes de agua desde los edificios, que tenga posibilidades de desarrollo para pensarse una sujeta con autonomía en este mundo y ver si quiere un trabajo autónomo, tercerizado o en el Estado. Corresponden todas las oportunidades. Hoy posiblemente se nos ofrece como primera instancia trabajos en el Estado para los que claramente no estamos capacitadas, y no se nos puede pensar como gestoras de política, que es algo para lo que sí estamos más capacitadas porque sabemos cómo son las necesidades, en qué mundo estamos, cuál es nuestra forma de relacionarnos, y después todo depende, como en el caso de cualquier gestión política, que sepan sumar asesores y asesoras técnicas que te digan cómo cumplir con aquellos sueños que son los que necesitan las personas.

-¿Qué es lo que más te preocupa hoy pensando en la realidad social que vive el país?

-Parece muy grande la pregunta, tengo muchas preocupaciones, pero intentemos ir hacia algún punto que sea como la génesis, no podés salir corriendo y decir ‘no quiero saber más nada con nadie’ porque no hay ningún lugar a donde ir. Si vas al Chaco Salteño, te metés en la selva y a las dos semanas vienen topadoras, gente armada y te empiezan a disparar porque van a sembrar soja transgénica. Ni siquiera podemos corrernos porque ya tenemos que pensar que el agua va a estar intoxicada, no hay lugar a donde escapar de esto que llamamos civilización.

Me preocupa de ahí en más el círculo vicioso de enfermedad y eliminación en el que está nuestra sociedad capitalista que claramente no tenés más que abrir los ojos y ver el fracaso. Ves el fracaso en una persona adulta que lleva en brazos a su niño y mientras el niño llora está observando la pantalla del celular, ves chicos en algunos barrios o en la urbe pidiendo para comer, ves personas en situación de prostitución, ves la droga, ves nuestros campos diezmados, ves que no reconocemos cuáles son nuestras plantas originarias, que las aves no saben dónde anidar porque no reconocen tantos árboles traídos de otros lados. Es todo un entramado del fracaso que por donde lo quieras analizar es lo primero que surge no solo en el contexto de nuestro país, sino también en un contexto latinoamericano y global, por donde mires el fracaso aparece, es quizás el fracaso occidental. En ese ciclo de enfermedad y alienación el único mecanismo de defensa que tiene esta sociedad es la negación y la evasión del dolor a través de alcohol, drogas, psicofármacos, cuestiones pasatistas, agarran a Zulma Lovato y se ríen de la travesti, de cómo se le cae la peluca y de cuántos dientes le faltan.