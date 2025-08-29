Marcha contra el gatillo fácil: Un grito de memoria y denuncia

La pregunta flota en el aire: ¿hay alguna forma de detener esta locura represiva que se lleva vidas y destruye familias? El tío de Santiago Beltrán ofreció una pista simple pero profunda. “Fíjense a quién le dan un arma”, dijo. Sus palabras señalan la raíz del problema: la falta de control y la impunidad con la que actúan quienes portan un arma del Estado. Las vidas arrebatadas no son solo números; son personas con sueños, familias y futuros truncados. La marcha es un recordatorio de que estas tragedias no son casos aislados, sino la punta de un iceberg de violencia institucional.

En cada paso, en cada grito, la marcha es un acto de resistencia. Es la promesa de que no olvidarán a sus muertos y la denuncia de que la impunidad alimenta más violencia. Es la memoria colectiva de una sociedad que se niega a normalizar el asesinato y la represión a manos de las fuerzas de seguridad.