La resistencia de Luis

“Si mi viejo llegara a resucitar ahora y viera lo que le está pasando a su hijo de 76 años en el Congreso, estaría puteando a la misma persona que él puteaba hace 25 años, cuando la sufrió como ministra de Trabajo durante el gobierno de De la Rúa. Murió renegando de Patricia Bullrich, y Milei habla de la casta, ¿acaso hay más casta que Bullrich?”.

Luis llega a la estación Lanús con una camisa naranja y pantalones chupines celestes, lleva en sus manos un cartel que decía: “Feinmann un porrito saca el resentimiento”. La creatividad en las frases cambia cada miércoles consecutivo de lucha.

Con la jubilación mínima es difícil sobrevivir para Luis. No paga alquiler, sin embargo, gran parte de ese ingreso se le va en el pago de impuestos. Además, tiene un descuento de un crédito que sacó hace años atrás para arreglar su casa.

“La semana pasada cobré 360 mil pesos limpios”, dice. Pagó la luz, el gas y el agua y se quedó con 210 mil para el resto del mes. Lo dice sonriéndose, tal vez para quitarle dramatismo. Incluso hace un promedio de la miseria que cobra: con su jubilación sólo puede gastar siete mil pesos por día.

Por eso, para no ser indigente, se la rebusca vendiendo alfajores en la puerta del Hospital Evita en Lanús --la ciudad que lo vio nacer--, con una mesita y el mate como compañía. “Hoy trabajé a la mañana y vendí algo. Los vendo de a tres o a veces de a dos, por lo menos con eso saco unos mangos”, cuenta.

Del flamenco a la protesta

A Luis es difícil verlo serio, siempre lleva una sonrisa y sorprende con algún chiste; le gusta hacer reír. Tira frases cómicas y le gusta destacar la belleza de las personas.

Hizo la escuela primaria y a los 14 años tuvo que salir a trabajar. Empezó en una tornería de madera donde hacían juguetes, después fue cadete en una agencia de publicidad, hasta que un día logró su sueño: abrir una tanguería. Fue un éxito, hasta que tuvo una nueva idea: el primer boliche gay de Lanús, abierto en 1974, al que concurrían muchas personas, incluidas celebridades de la época.

También tuvo un bar-restaurante frente al Hospital Evita que supo ser un lugar de encuentro y baile. Amante del flamenco, Luis recuerda: “Cuando tenía el bar frente al hospital, había una doctora que venía los jueves que estaba de guardia, corríamos la mesa a las once de la mañana, yo le ponía flamenco y bailaba. Todo el mundo aplaudía, la gente pasaba por afuera y se quedaba mirando, no entendían nada, era muy lindo eso que se generaba.”

Este año Luis vivió lo que define como el mejor festejo de cumpleaños que le hicieron en su vida. Fue el famoso 1 de febrero, cuando se realizó la marcha antifascista y antiracista contra los dicho homofóbicos del presidente en Davos. “Marché con la gente del Hospital Bonaparte, íbamos por la Avenida de Mayo. Hacía mucho calor, iba marchando con los gays, fue hermoso eso. Me emocioné. Me hicieron ir unos pasos adelante y me cantaron el feliz cumpleaños. Fue muy lindo. Inolvidable”.