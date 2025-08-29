El orden de la casta: Los jubilados desafían a la élite del poder

La misma “casta” que, según el discurso oficial, habría de ser erradicada, se muestra inalterable en su accionar. ¿Acaso las personas con discapacidad, o los jubilados que reclaman por una retribución que les permita vivir dignamente, son la casta a la que se refería el presidente? La respuesta, en las calles, es un rotundo "no".

El verso de la casta se ha agotado. La gente ya no se lo cree. Cada miércoles, los jubilados y jubiladas se manifiestan en las calles, no por un capricho político, sino por una necesidad existencial. Exigen una retribución que les permita llegar a fin de mes, una demanda básica y justa.

A ellos se les suma la solidaridad de otros sectores que se identifican con su lucha. El gobierno, sin embargo, ha respondido con represión. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha enviado a las fuerzas de seguridad a disuadirlos, pero la resistencia de los jubilados no se doblega.