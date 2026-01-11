Una lucha colectiva frente al Congreso

Unir las luchas

A la convocatoria de este miércoles se unió el colectivo de personas con discapacidad, bajo la premisa de que “unir las luchas es la tarea”. El reclamo principal giró en torno al cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la exigencia del cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado tras dos intentos de veto presidencial.

Karina, integrante de la Asociación Civil "Hablemos de Autismo" en Quilmes y madre de una joven con autismo, expresó su preocupación: “Vivimos un retroceso hacia modelos obsoletos. La ANDIS era el ente encargado de garantizar políticas de inclusión. Para este gobierno, las personas con discapacidad son un gasto innecesario”. Además, denunció que el cierre del organismo buscaría ocultar presuntos ilícitos y manejos de fondos irregulares por parte de la cúpula oficialista.

Salud infantil en riesgo

La jornada también contó con la presencia de las "Madres del Garrahan", quienes denunciaron el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Natalia, representante de las familias que dependen de este servicio, explicó el impacto federal de la medida:

“El Hospital Garrahan coordina este programa a nivel nacional, gestionando desde asesoramiento hasta vuelos sanitarios de urgencia desde los puntos más remotos del país. Sin este programa, el sistema se saturará y los centros locales no podrán responder a la complejidad que requiere una cardiopatía”, advirtió.

Lo que comenzó como una protesta sectorial de jubiladxs se transformó en una caja de resonancia de diversas crisis. El primer miércoles del año dejó en claro que, ante el ajuste, la calle sigue siendo el punto de encuentro para quienes sienten que sus derechos fundamentales están en riesgo.