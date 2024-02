La yerba mate, hacia una transición inevitable

Sebastián y Karen, después de haber dado vueltas por el norte de la provincia de Buenos Aires, decidieron volver a hacer. “Allá los alquileres nos hacían movernos”, comparte con risas Karen. Ahora trabajan en explorar prácticas regenerativas y generar la transición hacia un establecimiento sostenible, que dé buenos alimentos a las personas, que la familia se mantenga sana y los suelos vivos. “En la Feria Franca es lindo, ahí conversás con quien te compra, le podés contar cómo producís y compartir. A la yerba la vendés, entra en el secadero y no sabés quién te compra”, sigue y deja sobre la mesa que todavía casi no existe trazabilidad para la yerba agroecológica, y es un mercado exponencial. “Nosotros buscamos ofrecer un producto diferenciado”, sigue Sebastián, que lo primero que hizo al llegar fue armar una huerta agroecológica y sumarse al puesto de su madre de los sábados a la mañana en la FF.

Durante 2023, además de reunirse dentro de los grupos de Certificación Participativa de chacras en transición a la agroecología del Ministerio de Agricultura Familiar de Misiones, vendieron por primera vez toda su cosecha a una empresa norteamericana que produce una bebida a base de yerba mate y solo compra a proyectos que demuestren un certero manejo ecológico. Hay menos de una decena de chacras certificadas, es un trabajo en conjunto del Estado provincial con instituciones y la sociedad civil. “Hace años que arrancamos en la certificación, pero todavía no pasó nada por la zona. Pero gracias a estar en esos grupos la empresa nos conoció. Nos tomó dos años poner los suelos en marcha y la producción con prácticas ecológicas, sin agroquímicos, para que nos compren la cosecha del 2023”, explican. “Si aparece una hojita contaminada con venenos, no te compran”, suma su padre, José.

Esas prácticas regenerativas que recuperan el ciclo del carbono, del nitrógeno y del agua del suelo, las que hacen del suelo un banquete para las plantas, marrón y húmedo como hojarasca de monte, esas tareas que le devuelven los tiempos a la naturaleza y la ordenan productivamente, son las recomendaciones para la yerba, que es una plantación simple para transicionar. “El 70 por ciento de los suelos agrícolas están de regular a malas condiciones. Y la absorción de agua no llega al 60 por ciento de lo que precipita. Y con condiciones extremas, de precipitaciones más fuertes, esto se agrava. Porque no es lo mismo que llueva una semana lento, a que te caiga un aguacero con toda el agua junta. Ahí la absorción apenas llega al 10 por ciento”, informa Scalerandi.

“Cuando empezamos a trabajar en agroecología queríamos encontrar alguien que nos la compre, que valore ese trabajo, pero no hay todavía mucho”, sigue Sebastián. Casi no hay secaderos agroecológicos para poder tener una comercialización diferenciada. “Lo más interesante que tiene la producción agroecológica, biodinámica, orgánica es que tiene un potencial mercado constantemente en crecimiento, se puede colocar a buen valor en el mercado y además reduce los costos de producción en el tiempo”, suma Scalerandi a los beneficios que encuentra en la transición. También es trabajo del INYM, abrir mercados para la yerba y parece que la demanda global pide ecología.

–¿Notaron diferencias ante la sequía y las tormentas por las prácticas que hicieron?

–Al no pasar rastra y tener el suelo cubierto, no brotaron las hojas pero se mantuvieron, comparando con otros lugares que las plantas estaban peladas y con la tierra removida y se murieron. Con el tema de la sombra, dejar que crezcan los fumos bravos ayudó mucho. Y también con los granizos, protegieron a la yerba, quedaron destruidos, pero las yerbas sobrevivieron. La sequía también se notó en los kilos cosechados, pero teníamos plantas de apenas tres años y sobrevivieron. No podemos pretender que en plena sequía se mantuviera la producción.

El fumo bravo es un árbol pionero. De lo primero que brota luego de un desmonte. En la sucesión biológica de la selva, prepara el suelo y el ambiente para que emerjan otras especies. Esos mismos, en el yerbal de la chacra, están todos agujereados y las yerbas al lado, siguen su curso.