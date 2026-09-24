La bronca que une las luchas

Jubilades y discas

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Los jubilados y jubiladas y las personas con discapacidad son probablemente los sectores de la sociedad más afectados por la famosa motosierra del presidente Javier Milei. La bronca les toca directamente. Es imposible que no te de bronca que el ajuste fiscal se haga sobre las personas más necesitadas. “Me parece imprescindible que haya convocatorias que canalicen la bronca que sentimos todos, que unan todas las luchas que se desarrollan en diferentes ámbitos y que no llegan a tener tanta potencia o tanta fuerza, porque están dispersas. Me parece inconcebible que un pueblo con tanta tradición de lucha le regale el presente, el futuro y también el pasado a este gobierno de ultraderecha, de vendepatrias, de criminales, que gobiernan contra el pueblo y contra la soberanía de la Nación”, dice Clarisa, una jubilada que el sábado sintió la alegría de sentirse acompañada en la lucha.

Ernesto es jubilado de la mínima y tiene que vender pañuelos en un semáforo de Hurlingham: “La bronca que da este gobierno es lamentable. Da bronca por todos los derechos que ha perdido el pueblo: la ley laboral, la jubilación... Esa bronca la tengo adentro y algún día el pueblo va a poder explotar como yo también voy a explotar. No llego a fin de mes. Vendo pañuelos descartabales en un semáforo en Hurlingham. Los jubilados a Milei le decimos ‘Carnícero de Recoleta’, porque no tiene seso ni corazón.

Anahí tiene 37 años es becaria del Conicet y profesora y marchó con su silla de ruedas: “Vengo acá porque tengo bronca por un montón de motivos: en el Conicet estamos siendo objeto de una desfinanciación y también soy profesora de la UBA, así que también estamos siendo desfinanciados y además soy discapacitada, con lo cual mi compromiso político es en muchos niveles, y mi bronca es multiple.

Autoconvocadxs

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“¿Cómo vivís con 480 mil pesos? Es imposible. Ya solamente con los remedios y con un servicio que tenés que pagar se va todo. No alcanza para nada”, se pregunta Josefina, que es jubilada pero cuenta con el apoyo económico de los hijos y tiene vivienda propia, lo que le permite llegar a fin de mes. “¿Y cómo puede ser que los maestros ganen lo que ganan y lo que está haciendo con las escuelas? Milei dijo que iba a ser un montón de cosas, pero ¿qué escuela hizo? ¿Qué hace con El Garrahan? Por eso vengo a esta marcha, yo no he militado con ningún partido, simplemente vengo como pueblo, a representar al pueblo. Cada vez que se convoque, sea el partido que sea, voy a estar acá por mi país. Porque las conquistas se conquistaron en la calle. Así se hace la historia. No quedándote y escuchando los noticieros que te enferman la cabeza.

Andrea es artesana de tejidos y vendedora de pan relleno en Sal Telmo y decidió no vender este sábado para marchar junto a su hija Guadalupe: “Vengo a la marcha de la bronca porque me da bronca el egoísmo de la gente que nos gobierna y de todas las personas que lo apoyan y el desamor por nuestra patria, por nuestra tierra, por nuestros hermanos y los compañeros. Venga a apoyar esta lucha y al amor entre los patriotas”.

El Garrahan

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El Hospital Garrahan es lo más grande que hay. Es un lugar que mejora vidas. Un sitio que da respuestas cuando son indispensables. Es el lugar del amor. Por eso, tal vez, sea otro de los blancos preferidos de un gobierno insensible. El Garrahan está lleno de historias: de pacientes, de familias, de pediatras, de enfermeras, de trabajadores y trabajadoras que no solo sueñan con un mundo mejor sino que se dedican a eso. El personal del Garrahn marchó junto a familiares y pacientes. Allí estaban Jana Soledad y Sergio, su papá llevandola en su silla de ruedas. Jana es una nena que tiene AME (Atrofia Muscular Espinal), una enfermedad neurodegenerativa y progresiva, que fue diagnosticada por los médicos del Garrahan.

“Donde íbamos nos decían cualquier cosa pero Dios nos puso por delante al Garrahan y nos enteramos lo que tiene nuestra hija”, cuenta Sergio. Fue doloroso y tristísimo, pero a la misma vez ya sabíamos lo que tenía y por dónde empezar a buscar alguna solución o buscar algo que la ayude. Y lo encontramos. En poquito tiempo que estábamos en el Garrahannos enteramos que había una medicación que era para que ella no deje de caminar, para que tuviera una mejor manera de vivir.Tenemos una neuróloga que es una masa y que nos ayudó muchísimo. Gente que hace trámites dentro de Garrahan que nos ayudó que ella tuviera la primera obra social porque yo soy herrero y no tengo”.