La lucha que ganó el Garrahan

La relación del cardiólogo Lugones con su propio corazón es difícil de descifrar. El 25 de junio pasado, en medio de una de las tantas movilizaciones de profesionales y familias en defensa del Garrahan, el ministro recibió un mensaje de Raúl Vásquez, un familiar cercano, que decía:

Yo aquí, queriendo entenderte. Pensé y pienso mucho. Estoy por publicar esta historia que te quiero compartir, absolutamente real. Acá voy:

Somos los papás de Ignacio Vásquez (Nacho, para todo el Garrahan). En 1988 nuestro tercer hijo tuvo un accidente y en la recuperación resultó infectado de VIH, tenía 2 años. Vivimos sin saberlo hasta que a sus 6 años, en 1993, tuvo una varicela que no se le iba y nuestro pediatra nos recomendó ir al Garrahan. Ahí tuvimos el TREMENDO diagnóstico y comenzó una nueva vida para nosotros. Y nuestro largo camino allí. Estábamos 20 días en el hospital, salíamos dos semanas y teníamos que volver a internarnos. Así fueron esos 12 años en los que se sucedieron innumerables situaciones. Aprendimos a vivir con la enfermedad como familia y saber valorar lo IMPORTANTE de la VIDA y el AMOR.

Raúl es el hermano de María Marta Vásquez, la esposa de César Lugones, hermano menor de Mario. María Marta y César fueron secuestrados en su departamento de Parque Chacabuco el 14 de mayo de 1976 y todavía están desaparecidos. Los Vásquez y los Lugones están unidos por las secuelas de la dictadura a la que reivindica un sector del Gobierno del que Mario Lugones hoy forma parte.

La anécdota, contada por Gabriela Vulcano en la crónica “La sangre de Lugones” que publicó Revista Anfibia , cierra con la respuesta del ministro ajustador a su familiar:

Me acuerdo muy bien de todo lo que escribís. Y coincido con que el personal del Garrahan es de primera, por su entrega, su amor a la profesión, y su afán de superación!!! Abrazo muy pero muy grande.

Información para digerir la ensalada liberal

.

Si bien la guerra declarada por La Libertad Avanza contra el Garrahan inició en 2024, este año escaló y se convirtió en uno de los frentes en los que el Gobierno quiso imponer su retórica manipuladora.

La entonces viceministra de Lugones, Cecilia Loccisano, tiró en su cuenta de X el 29 de mayo: “El Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. Lo insólito: el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico. (…) No es un problema de plata. Es un problema de cómo se gasta. La medicina no puede sostener una estructura donde la burocracia pesa más que la salud de los chicos”.

Manuel Adorni siguió esa línea discursiva en su conferencia de prensa del día (“hay dos empleados administrativos por cada médico”) y el Presidente de la Nación mezcló pasta con verdura en su propia ensalada verbal (“¿usted está de acuerdo que haya ñoquis que le filtren los recursos a gente que trabaja, o sea, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, que son los que le quitan los recursos al hospital?”).

La respuesta de lxs trabajadorxs fue veloz y contundente. Difundieron el “Anuario 2024” elaborado por el Departamento de Estadística del hospital. Del total de 4728 agentes de planta, 3190 pertenecían al nivel Asistencial (68 por ciento), 957 a Logística (20 por ciento) y 581 a Conducción (12 por ciento).

El informe de 79 páginas, con un grado de transparencia envidiable, arroja luz sobre el impacto del Garrahan en la salud pública nacional. En 2024 se atendieron 633.293 consultas (407.704 externas, 148.232 entrevistas con médico orientador y 77.357 emergencias), con un promedio diario de 1657 consultas y 211 emergencias.

En todo el año pasado el Garrahan practicó 9.999 cirugías, entre ellas 479 trasplantes hepáticos y 156 de médula ósea. También realizó 2.348.071 determinaciones de Laboratorio, 181.838 prestaciones de Imágenes y aplicó 20.619 anestesias. Hubo 34.475 sesiones en el hospital de día, egresaron 25.691 pacientes, fallecieron 210 y nacieron 16.