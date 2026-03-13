“El fuego vino para quedarse, la pregunta es qué paisaje queremos defender”

Los ojos de un niño curioso descubren los tesoros que se esconden en su entorno.

Su espíritu explorador lo lleva a encontrar en la inmensidad del bosque, una pequeña orquídea que se oculta entre unos arbustos. –Esta es la única orquídea que huele!– nos cuenta emocionado mientras saca de un bolsillo su nueva adquisición: un celular con una super cámara de fotos, capaz de registrar en macro el detalle de esas pequeñas maravillas que, a esos ojos de niño explorador, nunca dejaron de producirle asombro y admiración. El niño se llama Javier y hoy es biólogo.

El primer encuentro con él para esta entrevista se dió en la Cascada de Los Duendes, al pie del Cerro Catedral, junto al Lago Gutiérrez en Bariloche.

Fue una entrevista en movimiento. Dentro de un bosque de coihues, pañiles, maqui, laura, y otras tantas especies nativas. La caminata hacia arriba marcó el ritmo donde hubo espacio para el silencio, la pausa del observador, la escucha activa de los pájaros, y el ejercicio de un paseo interpretativo de lo que el bosque tiene para contarnos.

La culpa no es (solo) del pino

El pino no es el único problema. Echarle la culpa al pino simplifica una problemática multicausal. La historia comienza en el paradigma forestal importado de Europa. Los primeros forestales venían de lugares donde los bosques eran manejados desde la época romana. Cuando veían nuestros bosques, los veían envejecidos, sobremaduros. Entonces, la idea fue sustituir la madera del bosque nativo por plantaciones de rápido crecimiento. Se promovieron forestaciones --especialmente desde los años 70 con la ley 25.080 y otras políticas de fomento-- en una población sin cultura forestal.

Muchos plantaron pinos como mejora para acceder a la titularización de la tierra. No porque quisieran desarrollar una industria forestal.

El problema fue doble: mala elección de especies en algunos casos y falta de manejo. No se controlaron invasiones. No se hicieron las tareas silvícolas de poda y raleo en tiempo y forma. Hoy la mayoría de las forestaciones están abandonadas o fuera de ciclo. Eso aumenta el riesgo de incendios y la dispersión de semillas hacia el bosque nativo.

Hay especies que no debieron plantarse, como el murrayana o el radiata en ciertos lugares. El oregón y el ponderosa pueden tener sentido en sitios adecuados, pero con manejo y control.

Hay cosas que eran muy difíciles de prever. Porque no se conocía cómo iba a ser la interacción entre esa especie que estaban llevando a un lugar con otro clima, con otras especies, no podían saber que comportamiento iba a tener. El principio precautorio es relativamente reciente. O sea, en la década de 60 no existía principio precautorio.

Hoy no podrías traer una especie así nomás para implantarla en cualquier lugar. Hay un montón de normativas que establecen limitaciones para que vos puedas hacer eso.

Hoy uno de los problemas es que ninguna de las leyes actuales aborda directamente la invasión de pinos en bosque nativo. La ley de promoción forestal no controló invasiones. La ley de bosque nativo no está pensada para eso. Y la ley de incendios tampoco lo resuelve de fondo.