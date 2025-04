¿Qué hay detrás de las inundaciones en Salta?

-¿Qué mirada tenés sobre cómo actuó el gobierno salteño con las inundaciones?

-Juan: En la comunidad Larguero nos quedamos aislados, rodeados de agua. Tuve que nadar porque mi moto quedaba al otro lado para que pudiera ir a comprar víveres en algún almacén. Lo que pasa es que, en líneas generales, la dirección de los operativos de prevención, evacuación, contención quedan en manos de funcionarios que no conocen el territorio.

-¿En qué sentido?

-Juan: No dimensionan las características del lugar. No saben cantidades de gente aisladas, los accesos para entrar o salir, dónde hay riesgos, dónde intervenir primero, dónde aprieta más el río y dónde no. El Comité de Emergencia fue un “Comité de Descoordinación”. ¡Eso puede mejorar! No es fácil porque hay intereses que se contradicen.

-¿Algún ejemplo de “descoordinación” el mes pasado?

-Juan: Hubo algo bastante bizarro para quienes vivimos acá. Montaron el campamento principal para evacuados a 23 kilómetros del pueblo. Lo llenaron de soldados, gendarmes, camiones, policías, carpas… Toda la infraestructura pero la gente realmente afectada (como La Estrella, Misión La Paz, San Anselmo, 4 de Agosto) se estaban yendo como podían porque perdieron todo. Estaban solos y el campamento repleto de gente disponible pero con su estructura ¡a 50 kilómetros sin ningún tipo de interacción!

En medio del desastre, la línea del gobierno provincial fue exigirle a unas 200 personas con discapacidad que fueron a la zona urbana, alejada, a renovar sus carnets de discapacidad. Otra vez los caciques, las fundaciones, las comunidades marcando lo absurdo hasta que postergaron ese trámite. Hoy la mayoría de los caminos están intransitables, no empezaron las clases, los vecinos están limpiando los caminos para transitar, el barro y las rutas destrozadas no facilitan el retorno a la vida cotidiana.

¡Ojo que se viene el Corredor Bioceánico!

La Ruta 54 del lado argentino se conecta con la Ruta 15 del Paraguay. Es una ruta que entra en el corazón de Santa Victoria Este, luego Santa María, Misión la Paz rumbo a Pozo Hondo. Se quiere conectar el Océano Atlántico, desde Brasil, con el Océano Pacífico en Chile. “El puente que conecta nuestro país con Paraguay se hizo en 1996 cuando todo era puramente monte. La idea del Corredor es más cercana en el tiempo porque el asfalto ya está llegando a 25 kilómetros del lado argentino y en Paraguay ya unos 100, con empresas licitadas, avanzando”.

Es cuestión de algunos años más para que este Corredor sea una realidad para el territorio.

-¿Hay gente a favor de esta propuesta?¿Qué debates surgen?

-Juan: Hay gente esperanzada de que harán algo bueno. Será de un gran impacto ambiental, con todo lo explicado del Río Pilcomayo, pero también se lastimará la dinámica social. Acá si pasan con suerte 20 camionetas por día, entre Misión La Paz y Santa Victoria Este, ya es un montón. Hablar de dos mil camiones al día -que es la propuesta del Corredor- es directamente una locura.

Ya la ruta, terminada entre 2013 y 2017, está siendo un gran problema para propiciar más descontrol en el caudal de agua y en las inundaciones. “Es como dije, funciona como un terraplén porque los puentes, alcantarillas, no son útiles para el enorme caudal del Pilcomayo. En su cauce máximo, que es natural, manda agua por sus salidas de siempre pero ahora se topan con la ruta… con esos terraplenes.

-Si las obras del Corredor Bioceánico siguen a este ritmo, ¿qué puede pasar?

-Juan: Hablemos del Corredor en potencia, aún, porque no está desarrollado. Para mi hoy la población no vislumbra que las comunidades del paso fronterizo entre Misión La Paz y Pozo Hondo se podría llegar a transformar en todo lo que es un paso fronterizo. Es decir, tráfico de personas, drogas, contrabandos, inseguridad… lo que todo el mundo ya sabe, lo que se te ocurra.

-¿Y quienes están más a favor, qué dicen?

-Juan: Muchos acentúan que el Corredor incentivará a la producción, al desarrollo. Esta es una zona rural de alto consumo, a cargo de los terratenientes, y de muchas comunidades que trabajan para la subsistencia: miel, artesanías, pequeñas producciones o animales. A quienes más beneficiará este Corredor Bioceánico es a los sojeros que pasarán sus camiones desde el Mato Grosso, Brasil, hasta Chile para ir más rápido por el Pacífico hacia China.