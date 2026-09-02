Desalojar a una comunidad indígena no es un problema entre privados

Por Sonia Ivanoff*

El Estado provincial no puede permanecer ausente en los conflictos judiciales donde se enfrentan los derechos de un particular y los de una comunidad mapuche. No se trata de una opción política ni de una decisión discrecional del gobernante de turno: intervenir activamente en estos procesos es una obligación que surge directamente de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina se comprometió a respetar.

El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Ese mandato es operativo, es decir, obliga a todas las autoridades provinciales y nacionales sin necesidad de reglamentación alguna. No es una declaración de buenas intenciones: es una norma jurídica exigible.

A ello se suma el Convenio 169 de la OIT, aprobado por Ley 24.071, y vigente para nuestro país desde el 3 de julio de 2000, fecha en que el Estado argentino depositó el instrumento de ratificación. Ese convenio impone al Estado el deber de proteger los derechos de los pueblos indígenas, inclusive frente a intereses de terceros particulares, y exige que toda decisión que pueda afectarlos sea adoptada con su participación efectiva y respetando sus pautas culturales.