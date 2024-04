Un pibe baleado exige atención médica

“Cuando vi al Policía con el arma en mano frené, no quería que me mataran. El coche no tenía control y se chocó contra un carro y quedó quieto. Ahí fue cuando efectuaron los disparos”, narra Mariano.

El primer tiro fue en la nuca, saliendo por la mejilla y perjudicando la zona maxilar, la más grave de todas en la actualidad. "Se me contrajeron los brazos, se pusieron duros. Empecé a desvanecerme". El segundo tiro entró por la zona de la clavícula y salió por el hombro, "ahí sentí que reviví y pude incorporarme en el asiento". Al empezar a descender del auto, a menos de dos metros, un tercer tiro rozó su muñeca y la espalda.

Luego de ser atendido en el Hospital Penna fue dado de alta el 2 de febrero pasado y desde entonces ningún profesional de la salud volvió a revisar sus heridas. La familia y organizaciones sociales del barrio, como la Fundación Temas, están exigiendo que sea atendido por algún especialista en dentomaxilar o maxilofacial para que le realicen una cirugía que intente reparar el daño ocasionado por la Policía. “No puedo tocarme la cara, está hinchada. Puedo abrir la mandíbula solo un centímetro como para que entre una galletita de agua. Estoy en la nada”.

Desde el 2 de febrero, hasta el jueves 4 de abril, Juárez estuvo detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la calle Madariaga, en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente, a pesar de los pedidos de atención médica, el joven fue trasladado al Complejo Penitenciario de Devoto. La Policía debía buscar la tomografía computada del paciente y el 25 de marzo desde la Alcaldía también debían llevar a Juárez, a las 8.30hs de la mañana, al Hospital Pirovano. No se garantizó ninguno de estos derechos del acceso a la salud.

“Trato de dormir inclinado como si fuese una silla para aguantar un poco más la espalda. Estoy tomando solo Actron, que no es recomendado, no tengo antibióticos porque no me llevaron al médico”.