Ganó la salud y la educación pública

La presión popular y la organización social han logrado un triunfo histórico en el Congreso de la Nación. En una doble jornada legislativa, se rechazó el veto presidencial al financiamiento de las universidades públicas y se declaró la Ley de Emergencia Pediátrica, reconociendo la crisis que atraviesa la salud infantil.

Con 58 votos a favor, 7 negativos y 4 abstenciones, el Congreso volvió a rechazar la medida de Javier Milei contra el presupuesto universitario. A su vez, y con una mayoría abrumadora de 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, se declaró la importancia de la salud pública para las infancias. La consigna es clara: Ley de Financiamiento Universitario y Ley de Emergencia Pediátrica... ¡adentro!

Esta victoria no es casual. Es la prueba fehaciente de que luchar sirve. Estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y familias se unieron en un reclamo que el poder político no pudo ignorar. Sin embargo, el desafío es aún mayor, ya que el Gobierno se resiste a cumplir con lo que el Congreso de la Nación aprueba, buscando mecanismos para dilatar o incumplir la ley.

La Voz de las Familias: La Emergencia Pediátrica es una Cuestión de Vida

El clamor por la salud de los niños y niñas fue uno de los motores de esta movilización. Los hospitales pediátricos como el Garrahan y el Ricardo Gutiérrez se encuentran en una situación crítica que afecta directamente la vida de miles de familias.

Desde el estrado de la protesta, la voz de Daniela, una madre cuya hija se atiende en el Garrahan, resonó con la urgencia que impone la situación: “Y vamos por más porque la ley de discapacidad ya está votada. Tienen que promulgarla, señores, tienen que promulgarla. Pero no es el único camino, porque el Garrahan, el hospital de niños, está en emergencia.”

Daniela no solo exigió la promulgación de la Ley de Discapacidad, sino que puso el foco en la crisis actual: “Les pedimos a los diputados, a los senadores, a todos los bloques que hoy están acá, que se pongan del lado de los niños, se pongan del lado de las mamás, que se pongan del lado de la salud pública, que no es chicana política. Es vida. No tenemos otra cosa, más que el Garrahan, más que el Ricardo Gutiérrez, más que los hospitales de niños.” Su testimonio desnuda la realidad: la defensa de estos hospitales es la última línea de defensa para la vida de sus hijos.