Un triunfo de la calle

El rechazo a los vetos presidenciales se sumó al ya logrado con la Ley de Discapacidad, fortaleciendo la idea de que la organización y la lucha social son herramientas efectivas para proteger los derechos ciudadanos.

La voz de la resistencia

Los testimonios de quienes se manifestaron revelan la gravedad de la situación actual. Mercedes “Meche” Méndez, enfermera del Hospital Garrahan con 32 años de experiencia en cuidados paliativos, no solo celebró el rechazo del veto, sino que también expuso una denuncia grave: "Hay un fondo de inversión de 40 mil millones de pesos que no se distribuye en salarios ni para el funcionamiento del centro pediátrico de excelencia", afirmó Méndez, sugiriendo que, al igual que en el caso de la discapacidad, hay fondos que el hospital retiene en lugar de usarlos para cubrir las necesidades más urgentes.

Méndez lamentó el ajuste "criminal" del Gobierno, pero también señaló que existe una complicidad interna en la administración del hospital, que a su juicio, se está "quedando con parte de lo que nos corresponde" y "se la están jugando en la timba financiera".