El transfemicidio de Azul, otro cruel final de una trabajadora en Neuquén

“Azul cantaba por los pasillos, siempre pasaba por las oficinas consultándole a sus compañeros si querían algo calentito, un café o agua para el mate.” Así la recuerda su amiga y compañera de trabajo, Julieta. Azul era, además, una persona muy querida en su espacio laboral, se desempeñaba en la cafetería de la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias de Neuquén.

Azul Semeñenko estaba desaparecida desde el 25 de septiembre. Su desaparición fue denunciada cinco días después por una de sus amigas. Era trabajadora estatal y estaba por cumplir 49 años.

El martes su cuerpo fue hallado sin vida, envuelto en un colchón inflable. Presentaba heridas punzocortantes en distintas partes: todos los indicios apuntan a que fue víctima de un ataque violento que terminó con su vida.

La causa se investiga como transfemicidio y quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas. Según la denuncia radicada en la Comisaría 16, la desaparición ocurrió cuando asistía a un turno médico en el hospital Castro Rendón.