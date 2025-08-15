Un cumpleaños sin cuerpo, ni verdad, ni justicia

Mientras el Estado sigue sin dar respuestas, Neuquén cuenta otra historia: la de una piba del oeste neuquino que un día salió de su casa y nunca volvió. La de una familia que golpea puertas, que recorre calles y pasillos para ver si la reciben en la Casa de Gobierno provincial, que formó una Asamblea por Luciana que batalla contra los sectores prósperos que hoy, en la proximidad de una campaña electoral, se incomodan con “NO ESTAMOS TODAS, FALTA LUCIANA”.

Su mamá, en sus propias palabras, dice:

“Quiero, y más deseo, que puedan encontrar a mi hija pronto y que nos digan la verdad y lo que realmente pasó con ella. Hasta el día de hoy, toda la familia estamos con una incógnita: ¿qué pasó con ella?, ¿con quién fue la última persona que tuvo contacto?, ¿qué pasó después? Ya sabemos que Maximiliano Áviles, el último que la vio y que estaba preso, quedó libre.

Ya pasó un año y un mes y seguimos reclamando, seguimos luchando, pero siento que no lo veo en ellos, en mostrar realmente qué trabajo se está haciendo, si la están buscando o no, o qué cosas han encontrado en todo este trayecto. Dijeron que había otras líneas investigativas… y por eso mismo digo lo que digo.

Porque no hay justicia, no hay verdad y no hay cuerpo. Y porque el dolor también tiene fecha.

Seguimos esperando verte entrar por esa puerta, con tu sonrisa de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Y hasta que ese día llegue, si es que llega, te vamos a seguir recordando con el amor, el respeto y la esperanza intacta...”.