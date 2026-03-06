Bajar la edad de punibilidad no resuelve nada

Antes de la sanción del Régimen Penal Juvenil en el Congreso de la Nación, una ley votada sin debate social y de manera exprés en ambas cámaras legislativas, la abogada Claudia Cesaroni , militante antipunitivista con vasta experiencia en materia penal, publicó en el blog del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) un texto argumentando con claridad su posición en contra. Lo compartimos a continuación, porque no ha perdido nada de vigencia.

El gobierno mileísta resolvió insistir durante las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional (febrero de 2026) con su proyecto de Régimen Penal Juvenil, utilizando de modo perverso un hecho gravísimo del que resultó víctima un adolescente de 15 años, presuntamente a manos de una adolescente de 16 y dos de 14. Es decir, una adolescente punible y dos adolescentes no punibles.

Del mismo modo que el gobierno macrista lo intentó en enero de 2017 y 2019, en medio de una espantosa crisis económica y social, que deja afuera del ejercicio de derechos básicos a millones de personas, en especial a niñas, niños y adolescentes, que son las primeras víctimas de la pobreza, y del mismo modo en que lo intentaron en junio de 2024, mientras desmantelaban todas las áreas del Estado Social, proceso que se profundizó durante 2025; lo único que tienen el presidente Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Cúneo Libarona para ofrecer es castigo. En 2017, a 14 años; en 2019 a 15 años; ahora, a 13 años.

Organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, colectivos contra la baja, defensorxs del niño, defensorxs del niño de las provincias que ya han designado esos cargos, expertxs en la temática de la infancia, nos oponemos a este engendro.

A continuación, nuestras razones para decir NO a este proyecto y a cualquier otro que proponga bajar la edad de punibilidad:

1- PORQUE BAJA LA EDAD DE PUNIBILIDAD A LOS 13 AÑOS SIN FUNDAMENTO

No se da ningún motivo ni se brinda ninguna cifra de delitos cometidos que justificaría –en la lógica gubernamental– que toda la franja de adolescentes de 13, 14 y 15 años pase a ser punible. En 2017, la propuesta gubernamental era bajar a 14, en 2019 a 15, ahora a 13. No se explica el porqué del cambio, lo que evidencia que en uno y otro caso NO hay motivo alguno, sino que se trata de una pura propuesta punitiva, es decir, de la idea de que aplicar más castigo a más adolescentes, es una medida que obtiene apoyo popular, y está en consonancia con la expansión del Estado Penal y el dinamitamiento del Estado social que plantea Milei: no vino a destruir TODO el Estado, sino SOLO el Estado que cuida, abraza, protege, enseña, acompaña, mientras aumenta al Estado que castiga y provoca dolor.