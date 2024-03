"A las personas discas nos educan para la vergüenza"

Los famosos quince minutos de fama también le llegaron a Guadalupe Bargiela, militante por los derechos de las personas con discapacidad en Orgullo Disca y cada espacio que ocupa. Esos instantes donde algo que decís o hacés llama la atención de los medios de comunicación y te ganás un lugar efímero en las redes sociales –“sos viral”– le llegaron a la ex trabajadora de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis). Ni 14 ni 16 minutos. Quince, y los aprovechó.

“Y sí, hay que aprovechar, y mostrarnos con orgullo, contarle al mundo que las personas con discapacidad tenemos derechos que no están garantizados por este gobierno hambreador”, dice Guadalupe en medio de un raid de entrevistas el día posterior a los despidos masivos en la ANDis (165 personas quedaron sin empleo, 16 de ellas con discapacidad). Esta es la sexta nota del día para Guada. Son las dos de la tarde y ya pasó por dos radios de alcance nacional y habló con tres periodistas por teléfono.

Guadalupe tiene 22 años, es ciega, vive en el partido de Moreno (oeste del conurbano bonaerense) y estudia Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza. “Disca y conurba”, dice con frescura, mientras se toma un batido de frutilla en una mesita ínfima de un Freddo cualquiera. Le interesa la abogacía, pero duda que vaya a ejercer de una manera convencional. “Yo quiero hacer política”, aclara.

–¿Por qué querés hacer política?

–Me gusta hacer política. Siento que de esa manera puedo cambiar algo. No quiero estar en un mundo solo respirando y comiendo para vivir, lamentando lo que me pasa o no, siento que puedo hacer muchas cosas. Y no soy la única, somos muchos les pibis que podemos aportar un montón a cambiar esta realidad que no nos gusta. La dictadura nos quiso dar miedo a la palabra política, ya no le tengamos miedo, la política es hermosa, intentar cambiar la realidad es hermoso. Hay que hacer política, hay que levantar la cabeza, porque sino estamos condenades a que las personas con discapacidad siempre seamos reducides a pedir en los trenes y los subtes, siempre a conformarnos con poco. Nunca hay que pedir de menos, siempre hay que ir por más. Yo, por ejemplo, quiero ser un cuadro poítico para representar a todas las personas con discapacidad y voy a trabajar para eso.

–¿Cuáles son las demandas del colectivo disca? ¿Qué tenemos que cambiar urgentemente?

–Primero hace falta hablar. Hablemos de las terapias que faltan, de las prestaciones que faltan, de las prestadoras que nos estafan, hablemos de discapacidad como identidad política, hablemos de política de discapacidad. La pensión por discapacidad no alcanza para nada. ¿Por qué nos tenemos que conformar con eso? Tenemos que constituirnos como sujetos políticos, como sujetos en disputa, como sujetos que tienen que estar en las listas. Hay que empezar a militar a las personas discas en las listas, porque nos educan para la vergüenza y no, tenemos que tener orgullo. No se habla de nosotres porque no conviene que se hable. La discapacidad tiene que ser una identidad política en Argentina.

Quiero ser un cuadro político para que el colectivo disca esté bien representado. Este es un colectivo sin visibilidad, con demandas de muchos años y sin representatividad. Digo todo esto pero quiero aclarar: yo no quiero ser la representante de las personas ciegas nada más. Principalmente sí, pero no solo eso. Yo quiero formarme como un cuadro político íntegro, porque eso es lo que exige la política hoy. A mí me gustaría llegar al Congreso de la Nación y debatir de todo. Cambiar este presente tan desolador. Tener un trabajo digno es un derecho humano, le da independencia, autonomía, posibilidades y accesibilidad a una persona con discapacidad.