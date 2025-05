Congreso de Agroecología de los Pueblos, del monocultivo a la biodiversidad

"Esperamos que el congreso sea un espacio para generar articulaciones. Que las experiencias que se vayan a contar, puedan articularse y generar un nosotres. Un nosotres que sirva como frontera política para seguir construyendo un mundo mejor. Así que ojalá podamos encontrarnos a intercambiar, no sólo desde los saberes sino también desde los afectos, para generar ese nosotres tan necesario en este momento", plantea.

Pallitto, quien será parte de una de las mesas de debate del viernes bajo el eje "Manos a la tierra, experiencias y posibilidades", amplía: "Aclaro que no me refiero a un nosotres cerrado y rígido, que delimite con otros compañeros y otras compañeras que andan en las mismas búsquedas, sino que la delimitación de ese nosotres sea con ese adversario que nos está generando tanto daño, con ese sistema mundo que nos oprime, que nos desgasta, que nos daña. Ese es el nosotres que me gustaría que se genere en el Congreso y que delimite esa frontera política entre quienes estamos a favor de la vida y quienes no".

"En unidad, en solidaridad y en organización", propone el lema del congreso en el que colectivos sociales, productivos y académicos de varios puntos del país disertarán en torno a ocho ejes temáticos, con los que se intenta abarcar el amplio panorama de interrogantes y las valiosas certezas de la agroecología para la satisfacción de necesidades humanas.

Con la premisa de producir "en armonía con la naturaleza y el buen vivir" y el objetivo "del monocultivo a la biodevirsidad", otros ejes de debate y presentación de las decenas de ponencias recibidas plantearán discusiones profundas como "¿Transición hacia la agroecología o a la coexistencia con el agronegocio?" o "¿Agroecología autogestiva o de cogestión con el Estado?", en las que además de productores también tendrán la voz de funcionarios municipales, trabajadores del INTA y organizaciones territoriales.