El abandono infantil de la dictadura tendrÃ¡ un juicio

La nota que reproducimos a continuaciÃ³n fue publicada originalmente por el periÃ³dico Pausa de Santa Fe. Foto de portada: hermanxs PÃ¡ez-Medina (crÃ©dito: MariÃ¡ngeles Guerrero).

ComenzarÃ¡ el juicio de lesa humanidad conocido como Laguna Paiva II, este 5 de mayo a las 9 horas en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe. Este proceso judicial tendrÃ¡ la particularidad de juzgar al ex juez federal VÃ­ctor Brusa y a tres ex policÃ­as por los delitos de secuestro y abandono de persona cometidos contra niÃ±as y niÃ±os en 1980; y por un caso de abuso sexual contra una de esas niÃ±as.

En el contexto del terrorismo de Estado y en su afÃ¡n por “chupar” al militante polÃ­tico Arnaldo Catalino PÃ¡ez, la PolicÃ­a de Santa Fe violentÃ³ a toda su familia, incluidos sus hijos y sobrinos menores de edad: 16 en total. Desde la querella destacan que no existen, hasta el momento, sentencias que aludan al abandono de niÃ±as y niÃ±os como crÃ­menes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura.

Los organismos de derechos humanos convocan a la comunidad a concentrarse el martes 5 a las 8:30 horas frente al TOF (Primera Junta y San JerÃ³nimo) para acompaÃ±ar el reclamo de justicia.

Las historias de las infancias vulneradas en el marco de la persecuciÃ³n a militantes de Laguna Paiva salieron a la luz durante el juicio conocido como Chartier o Laguna Paiva, que se tramitÃ³ ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe en 2021. Como resultado de ese proceso, se condenÃ³ a seis ex policÃ­as por allanamientos ilegales y privaciÃ³n ilegÃ­tima de la libertad contra 11 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Los genocidas condenados fueron Eduardo Riuli, GermÃ¡n Chartier (fallecido en septiembre de 2021), Omar Molina, Antonio GonzÃ¡lez, RubÃ©n Insaurralde y Fernando Mendoza.

Ese primer juicio dejÃ³ testimonios que evidenciaron cÃ³mo los operativos incluyeron el abandono de persona, secuestros y un caso de abuso sexual contra niÃ±os y niÃ±as, familiares de PÃ¡ez. Por este motivo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario presentÃ³ una denuncia formal para que esas violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas en su especificidad. AdemÃ¡s, requiriÃ³ el procesamiento del ex juez federal y genocida condenado VÃ­ctor Brusa quien, pese a ser reiteradamente nombrado y reconocido por las y los testigos, ni siquiera fue citado a declarar.

Finalmente, los imputados en este nuevo proceso judicial son Brusa y los ex policÃ­as Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti. El tribunal estÃ¡ conformado por Ricardo MoisÃ©s VÃ¡zquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. El fiscal interviniente es MartÃ­n SuÃ¡rez Faisal.

Desde la APDH de Rosario marcan que no hay jurisprudencia sobre sentencias en casos de abandono de niÃ±as y niÃ±as como delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe tiene la posibilidad de reconocer finalmente esa violaciÃ³n a los derechos humanos que afectÃ³ particularmente a las infancias en contextos de secuestros o desapariciÃ³n de sus padres o madres durante la dictadura.