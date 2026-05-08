El abandono infantil de la dictadura tendrÃ¡ un juicio

La causa conocida como Laguna Paiva II llega a los tribunales de Santa Fe el 5 de mayo. Se juzga el abandono de niÃ±xs y adolescentes familiares de Arnaldo Catalino PÃ¡ez, militante del PRT desaparecido. “Queremos justicia y tener un cierre”, afirma una de las querellantes.
La nota que reproducimos a continuaciÃ³n fue publicada originalmente por el periÃ³dico Pausa de Santa Fe. Foto de portada: hermanxs PÃ¡ez-Medina (crÃ©dito: MariÃ¡ngeles Guerrero).
ComenzarÃ¡ el juicio de lesa humanidad conocido como Laguna Paiva II, este 5 de mayo a las 9 horas en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe. Este proceso judicial tendrÃ¡ la particularidad de juzgar al ex juez federal VÃctor Brusa y a tres ex policÃas por los delitos de secuestro y abandono de persona cometidos contra niÃ±as y niÃ±os en 1980; y por un caso de abuso sexual contra una de esas niÃ±as.
En el contexto del terrorismo de Estado y en su afÃ¡n por “chupar” al militante polÃtico Arnaldo Catalino PÃ¡ez, la PolicÃa de Santa Fe violentÃ³ a toda su familia, incluidos sus hijos y sobrinos menores de edad: 16 en total. Desde la querella destacan que no existen, hasta el momento, sentencias que aludan al abandono de niÃ±as y niÃ±os como crÃmenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura.
Los organismos de derechos humanos convocan a la comunidad a concentrarse el martes 5 a las 8:30 horas frente al TOF (Primera Junta y San JerÃ³nimo) para acompaÃ±ar el reclamo de justicia.
Las historias de las infancias vulneradas en el marco de la persecuciÃ³n a militantes de Laguna Paiva salieron a la luz durante el juicio conocido como Chartier o Laguna Paiva, que se tramitÃ³ ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe en 2021. Como resultado de ese proceso, se condenÃ³ a seis ex policÃas por allanamientos ilegales y privaciÃ³n ilegÃtima de la libertad contra 11 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Los genocidas condenados fueron Eduardo Riuli, GermÃ¡n Chartier (fallecido en septiembre de 2021), Omar Molina, Antonio GonzÃ¡lez, RubÃ©n Insaurralde y Fernando Mendoza.
Ese primer juicio dejÃ³ testimonios que evidenciaron cÃ³mo los operativos incluyeron el abandono de persona, secuestros y un caso de abuso sexual contra niÃ±os y niÃ±as, familiares de PÃ¡ez. Por este motivo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario presentÃ³ una denuncia formal para que esas violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas en su especificidad. AdemÃ¡s, requiriÃ³ el procesamiento del ex juez federal y genocida condenado VÃctor Brusa quien, pese a ser reiteradamente nombrado y reconocido por las y los testigos, ni siquiera fue citado a declarar.
Finalmente, los imputados en este nuevo proceso judicial son Brusa y los ex policÃas Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti. El tribunal estÃ¡ conformado por Ricardo MoisÃ©s VÃ¡zquez (presidente), Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta. El fiscal interviniente es MartÃn SuÃ¡rez Faisal.
Desde la APDH de Rosario marcan que no hay jurisprudencia sobre sentencias en casos de abandono de niÃ±as y niÃ±as como delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe tiene la posibilidad de reconocer finalmente esa violaciÃ³n a los derechos humanos que afectÃ³ particularmente a las infancias en contextos de secuestros o desapariciÃ³n de sus padres o madres durante la dictadura.
“Queremos justicia, queremos un cierre”
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46 aÃ±os esperaron las niÃ±as y los niÃ±os de la familia PÃ¡ez-Medina para tener justicia. 46 aÃ±os gozaron de impunidad los represores ante el silencio estatal. MarÃa PÃ¡ez, hija de Catalino PÃ¡ez y Juana Medina, afirma: “Estamos reviviendo una historia muy dolorosa. Queremos justicia, queremos un cierre, queremos poder vivir en una localidad tranquilos, en paz y seguros”.
Las dificultades de vivir en paz en Laguna Paiva, de donde es oriunda la familia, radica en que uno de los imputados, Enrique Riuli, vive a pocas cuadras de su casa. El TOF le otorgÃ³ la prisiÃ³n domiciliaria tras la condena de 2021. Pero desde el retorno de la democracia hasta ese aÃ±o, cruzarlo por las calles paivenses era bastante frecuente. El ex agente de inteligencia de la PolicÃa provincial se reconvirtiÃ³ a animador de fiestas e incluso llegÃ³ a tener un programa de radio.
MarÃa agrega que, esta vez, esperan una condena de cÃ¡rcel comÃºn y efectiva. “Uno lo cruzÃ³ durante toda su vida y para mi madre o mi hermano mayor (Mario PÃ¡ez) es muy difÃcil cruzarse con Ã©l. Es muy violento para ellos y por ende para todos nosotros. Por eso creemos que tenemos derecho a vivir en libertad y a poder transitar tranquilos en nuestra comunidad”, expresa. Riuli fue partÃcipe del secuestro de Catalino, de Juana, entonces embarazada de MarÃa, y de Mario, que tenÃa 14 aÃ±os.
Un inicio retrasado
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El comienzo de las audiencias estaba previsto para el 28 de abril, pero se postergÃ³ para el 5 de mayo debido a que el abogado NÃ©stor OroÃ±o renunciÃ³ a la defensa del genocida ya sentenciado en Laguna Paiva I, Oscar Valdez.
“Por mÃ¡s que la demora sea de una semana, es un montÃ³n porque estas personas viven en Laguna Paiva, en Santiago del Estero, en Ceres, en Esteban Rams, en General Villegas (Buenos Aires) y tuvieron que pedir los permisos laborales, organizarse como familia, tener la tensiÃ³n de ir a declarar nuevamente, de pasar por el cuerpo los testimonio y los horrores vividos”, cuestiona una de las abogadas de la querella, Julia Giordano.
“A eso el tribunal no lo ha analizado como era debido y lo tenemos que remarcar en relaciÃ³n al trato que merecen las vÃctimas y los testigos por parte del servicio de justicia”, indica.
Laguna Paiva II: los hechos
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En febrero de 1980, para secuestrar a Arnaldo Catalino PÃ¡ez, referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Laguna Paiva, fueron primero contra sus hermanos y las familias de sus hermanos, incluyendo a los niÃ±os, niÃ±as y adolescentes de esas familias.
La persecuciÃ³n comenzÃ³ en Esperanza, siguiÃ³ en Esteban Rams y en Ceres. Finalmente, llegaron a Catalino, que estaba en Lima (Buenos Aires). Se habÃa trasladado allÃ junto a su esposa e hijos, sabiÃ©ndose perseguido por la dictadura por su militancia sindical en el frigorÃfico Nelson.
Al momento de su secuestro, el 15 de febrero de 1980, la familia trabajaba en un horno de ladrillos. Con Ã©l se llevaron a Juana y a Mario. MÃ³nica, de 12 aÃ±os, quedÃ³ al cuidado de sus hermanitos; el mÃ¡s pequeÃ±o tenÃa un aÃ±o y medio. Por algunos dÃas los niÃ±os siguieron trabajando en el horno de ladrillos para subsistir, hasta que fueron institucionalizados.
“El grupo de tareas llevÃ³ adelante allanamientos ilegales en los que secuestraron a integrantes de estas familias, los torturaron, saquearon sus viviendas y les quitaron los medios materiales de supervivencia a los niÃ±os, que tuvieron que comenzar una bÃºsqueda de adultos responsables que se puedan hacer cargo de sus cuidados”, puntualiza Noelia Zarza, tambiÃ©n abogada de la querella.
“Es un caso pionero”
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La DefensorÃa de NiÃ±os, NiÃ±as y Adolescentes de la provincia presentÃ³ un amicus curiae para esta causa. Este recurso se da cuando terceros ajenos a un litigio (personas, organizaciones o instituciones) intervienen voluntariamente para aportar informaciÃ³n objetiva, argumentos jurÃdicos o tÃ©cnicos sobre el tema en debate.
“Estamos en un caso que es pionero: la DefensorÃa no puede mirar para otro lado”, argumentÃ³ el defensor Juan Cruz GimÃ©nez en una conferencia de prensa brindada por la APDH Rosario, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, el Colectivo de la Memoria, el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, estudiantes y profesionales de diversas disciplinas que acompaÃ±an a la querella.
Si bien hay procesamientos en otras provincias por el delito de abandono de persona en niÃ±as y niÃ±os, esos casos aÃºn no han llegado a juicio. El antecedente mÃ¡s cercano es la causa Guerrieri IV, tramitada ante el TOF N° 1 de Rosario. En ese juicio se condenÃ³ a 16 represores por la desapariciÃ³n y el asesinato de 81 personas durante la dictadura. Por un pedido de la querella, se ampliÃ³ la condena de los acusados por el secuestro de niÃ±as y niÃ±os durante los operativos contra sus familias.
“Durante mucho tiempo la doctrina sostuvo que a las niÃ±as y niÃ±os, como no tienen libertad ambulatoria, no se los puede privar ilegÃtimamente la libertad, no se los puede secuestrar. AÃºn hablando de niÃ±as y niÃ±os que fueron secuestrados con sus padres en los lugares y en los centros clandestinos de detenciÃ³n. Pero esa doctrina estÃ¡ variando. Uno de los ejemplos es Guerrieri IV”, explicÃ³ Giordano. Y valorÃ³ el amicus curiae presentado por la DefensorÃa “para empezar a poner el foco en las infancias como sujetos y no como objetos”.
GimÃ©nez recordÃ³ ademÃ¡s el marco de protecciÃ³n a las infancias vigente en nuestro paÃs: la ConvenciÃ³n de los Derechos del NiÃ±o y las leyes nacionales y provinciales de protecciÃ³n integral de niÃ±as, niÃ±os y adolescentes. “Vamos a acompaÃ±ar este proceso, que no es ni mÃ¡s ni menos que la bÃºsqueda de la verdad, de la memoria y de la justicia. No hay democracia si no hay justicia”, alegÃ³. DestacÃ³ la inclusiÃ³n de la figura de abandono de niÃ±os y niÃ±as dentro de los crÃmenes de lesa humanidad y agregÃ³ que “va a ser un caso piloto para todo el continente”.
Los organismos de derechos humanos seÃ±alaron ademÃ¡s el apoyo por parte de la SecretarÃa de Derechos Humanos provincial en el aspecto logÃstico y de protecciÃ³n de testigos de cara al juicio.
“Un abandono que se recrea todos los dÃas”
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“Esa situaciÃ³n de abandono se recrea todos los dÃas mientras el Estado deje que los perpetradores de tal crimen de lesa humanidad sigan sin condena”, subrayÃ³ la licenciada en Trabajo Social, Maricel Salera. La profesional integra el equipo que acompaÃ±a a la querella.
En la previa al inicio del juicio, explicÃ³ que el abandono implica una ruptura en la cotidianidad de niÃ±os, niÃ±as y adolescentes. RecordÃ³ que el Estado tiene una funciÃ³n fundamental de protecciÃ³n y que esa protecciÃ³n incluye tres niveles: la familia, la comunidad y el Estado.
“En el caso de la familia, sus padres fueron detenidos delante de los chicos en el lugar mÃ¡s seguro para ellos, su casa, que ademÃ¡s fue desmantelada. Los niÃ±os tuvieron que hacerse cargo de su propia protecciÃ³n y de la funciÃ³n adulta: las niÃ±as mÃ¡s grandes tuvieron que ir a preguntar a la PolicÃa dÃ³nde estaban sus padres. Los dejaron en una situaciÃ³n de absoluta indefensiÃ³n que se recrea permanentemente en su vida adulta”, fundamentÃ³.
En cuanto al nivel comunitario, que incluye a otros familiares que puedan cuidar, seÃ±alÃ³: “Todos sus familiares fueron detenidos al mismo tiempo. No habÃa grupos familiares que pudieran hacerse cargo del cuidado de estos chicos, como ocurriÃ³ en otras situaciones de hijos o hijas de compaÃ±eros detenidos y desaparecidos”.
En cuanto a la comunidad, “el miedo que implicaba asistir o involucrarse en situaciones que tenÃan que ver con hijos e hijas de secuestrados, implicÃ³ una doble soledad”, prosiguiÃ³. Y concluyÃ³: “El Estado, el tercer nivel de protecciÃ³n, fue quien vulnerÃ³ y aÃºn sigue vulnerando a estas infancias. El delito de abandono significa dejar a su suerte a niÃ±os, niÃ±as que no fueron tratados como sujetos, sino como objetos”.
El Campito tiene memoria
Una multitud acompaÃ±Ã³ a familiares y sobrevivientes del genocidio en el ingreso al Campito, uno de los centros de exterminio mÃ¡s aberrantes de la dictadura militar. Se busca preservar el lugar, que sea un espacio de memoria, y que se sigan investigando las causas por delitos de lesa humanidad ocurridos en Campo de Mayo, y que no se convierta en un negocio inmobiliario como pretende el Gobierno.
Cincuenta testimonios para contar la dictadura
La Retaguardia, medio de comunicaciÃ³n nacido en 2003, lanza “50 historias de juicios por la dictadura en Argentina”, un libro de dos tomos que recoge las vivencias sobre el horror contadas en los juicios contra genocidas y aliados. AquÃ compartimos un adelanto.
El EAAF, orgullo nacional
De una oficina porteÃ±a a todo el mundo este es el trabajo que realiza el Equipo Argentino de AntropologÃa Forense. Sin embargo en la Argentina no podrÃ¡ seguir con la bÃºsqueda de desaparecidos porque el Estado incumpliÃ³ en los pagos.