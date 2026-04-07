Todas las muertes de Daiana Abregú

La nota que reproducimos a continuación fue publicada originalmente en Perycia .

Hay un cuerpo. Una noticia. Lejos. A más de 600 kilómetros de la Casa Rosada, en la ciudad bonaerense de Laprida. Un cuerpo. De espalda, sentado en el piso, levemente adosado a los garrotes de la celda de la Comisaría Comunal. Una celda. Con baldosas marrones y pequeños dibujos de romboides negros que forman hileras idénticas, más parecido al pasillo de una iglesia que a un espacio represivo.

Allí, el 5 de junio de 2022, a las dos de la tarde, en una ciudad de doce mil habitantes, el cuerpo frío de Daiana Abregú –26 años, madre de un hijo de siete– todavía aloja algunos recuerdos de lo que fue su vida. Un tatuaje de rosas negras atraviesa su pecho. Otro con la palabra “Actitud”, escrita en letras negras, envuelve su cuello. Lleva puesta la misma remera blanca impregnada por el humo del boliche “El Castillo”, ubicado en la calle Alsina –el único de Laprida– y en donde hace algunas horas Daiana bailaba con su hermana y sus amigas.

El boliche queda a tres cuadras de la comisaría. Es común ver a los policías detener a jóvenes afuera los fines de semana y llevarlos caminando hasta la dependencia. A Daiana la llevaron en una camioneta. Sola. Como ahora en su celda. La cabeza inclinada hacia un costado, el pelo negro, lacio, hasta los hombros.

Cuando la oficial Vanesa Núñez la encuentre, todo será tarde. Núñez, condenada el miércoles 1º de abril a dos años de prisión por incumplimiento de su deber policial, apenas atinará a decir:

–Esta pelotuda se ahorcó.

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Que se suicidó, que la mataron. Que tenía un problema de consumo. Que la oficial Vanesa Núñez tenía un conflicto personal con ella. Que adentro de la comisaría te molían a golpes. Desde el 5 de junio de 2022, cuando Daiana Abregú fue detenida en la vía pública por “disturbios” y luego encontrada ahorcada con su propia campera en el destacamento de Laprida, las hipótesis en relación a su muerte fueron muchas.

El fiscal de la causa, Ignacio Calonje, optó finalmente por la hipótesis del suicidio para elevar la causa a juicio, dejando fuera de la causa a cuatro de los cinco policías imputados y encarcelados en un primer momento por “homicidio”.

El cuerpo de la joven de 26 años fue analizado por tres equipos periciales diferentes que no se ponían de acuerdo sobre lo ocurrido en la comisaría.

¿Cuántas veces puede morir una persona?