El poder forestal sobre el territorio Mbya

Para la defensa, esta circunstancia nunca fue debidamente aclarada y configura un conflicto de intereses de extrema gravedad. Más aún porque, cuando los abogados solicitaron la excarcelación de los detenidos y promovieron la nulidad de todo el procedimiento, la causa pasó a manos del juez Roberto Antonio Sena del juzgado de Instruccion n2 de Jardin America, quien actuo con racismo de inmediato para favorecer al empresario forestal y desalojar a la comunidad

Las denuncias también alcanzan la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). De acuerdo con los abogados de EMIPA, cuando representantes del organismo nacional intentaron obtener precisiones sobre el expediente, el propio juez Sena les indicó que se comunicaran con Isidiro Duarte, quien continuaba actuando como interlocutor del juzgado pese a todos los cuestionamientos formulados sobre su participación.

La defensa sostiene además que la orden de desalojo fue oportunamente apelada y que, conforme a las reglas procesales, esa apelación debía ser elevada a la Cámara competente antes de ejecutarse la medida. Sin embargo, afirman que el recurso nunca fue remitido al tribunal revisor y que el operativo policial se concretó sin que existiera una decisión sobre esas impugnaciones.

Consumado el desalojo, las consecuencias para la comunidad resultan especialmente graves. Las familias fueron expulsadas de su territorio ancestral mientras la cuestión de fondo continúa pendiente de resolución en la Justicia Civil. Si deciden regresar a las tierras que históricamente habitan, quedan expuestas a nuevos operativos policiales, a posibles hechos de violencia y a una situación de permanente incertidumbre jurídica.

Una comunidad con derechos preexistentes

La ejecución del desalojo no sólo expulsó a familias Mbya de su territorio. También puso en evidencia la profunda contradicción entre las obligaciones asumidas por el gobierno de Misiones y las decisiones adoptadas por parte del Poder Judicial en este caso.

El territorio que hoy fue desalojado había sido relevado por el propio Estado nacional en el marco de la Ley 26.160, norma sancionada para suspender los desalojos de comunidades indígenas mientras se realizaba el relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas tradicionalmente. Como resultado de ese proceso, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció mediante la Resolución N.º 514/2015 la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Puente Quemado II sobre las parcelas que hoy son objeto del conflicto.

Ese reconocimiento es el cumplimiento de obligaciones jurídicas que derivan del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. A ello se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con jerarquía supralegal, que obliga al Estado a proteger esos territorios y garantizar la consulta previa, libre e informada antes de adoptar cualquier medida susceptible de afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, en Puente Quemado II ese marco jurídico fue desplazado por una denuncia promovida por un empresario forestal, permitiendo la expulsión de la comunidad antes de que la Justicia resolviera la cuestión de fondo. entonces mientras los derechos territoriales indígenas continúan esperando una resolución definitiva después de años de reclamos, la restitución solicitada por un particular fue ejecutada mediante un amplio operativo policial.

El avance del modelo forestal

Comprender el conflicto de Puente Quemado II exige mirar mucho más allá del expediente judicial. Forma parte de un proceso mucho más amplio de transformación territorial que atraviesa Misiones desde hace décadas y que tiene como protagonista la expansión del modelo del agronegocio forestal

Durante los últimos cincuenta años, vastas extensiones de Selva Paranaense fueron reemplazadas por monocultivos de pino y eucalipto destinados a abastecer la industria de la celulosa y la madera. Ese proceso fue impulsado mediante políticas públicas, subsidios estatales, beneficios fiscales y un marco institucional que favoreció la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de un reducido grupo de empresas forestales.

La industria forestal en Misiones demuestra cómo la expansión del complejo forestoindustrial estuvo acompañada por mecanismos de apropiación territorial que consolidaron la concentración de la propiedad y profundizaron la subordinación de comunidades rurales e indígenas frente al avance del capital forestal.

En ese contexto, Arauco se consolidó como la principal empresa forestal de la provincia, concentrando cientos de miles de hectáreas destinadas al monocultivo. La expansión de ese modelo modificó profundamente el paisaje misionero: fragmentó el monte nativo, redujo la biodiversidad, alteró los ciclos hidrológicos y disminuyó de manera constante los territorios disponibles para las comunidades Mbya, cuya vida cultural y espiritual depende de la conservación del bosque.

La denuncia impulsada por el empresario Alfredo Ruff debe entenderse dentro de esa dinámica de ocupación del territorio. Cada nuevo conflicto por tierras indígenas ocurre en una provincia donde el monte nativo retrocede frente al monocultivo y donde la concentración de la propiedad avanza al mismo ritmo que disminuyen los espacios disponibles para los pueblos originarios.

Lo que está en juego es la continuidad de dos modelos completamente opuestos de relación con el territorio. Por un lado, el modelo extractivista forestal, basado en la expansión permanente del monocultivo, la concentración de la tierra, la simplificación de los ecosistemas y la explotación intensiva de los bienes comunes. Un modelo que ha contribuido a la pérdida acelerada de biodiversidad, al deterioro de los suelos, a la disminución de la disponibilidad de agua y a la creciente conflictividad territorial.

Por el otro, el modo de vida del pueblo Mbya Guaraní, cuya permanencia en el monte constituye una de las principales barreras frente a la desaparición de los últimos remanentes de Selva Paranaense. Allí donde avanzan las plantaciones industriales desaparecen especies nativas, cursos de agua y corredores biológicos, allí donde las comunidades indígenas conservan sus territorios, el monte continúa cumpliendo su función ecológica y cultural.

El desalojo de Puente Quemado II forma parte de un proceso de desplazamiento sistemático de quienes históricamente protegieron la selva para facilitar la continuidad de un modelo económico que concibe al territorio como un recurso productivo y no como un espacio de vida.

Escribe: Clarisa Néztor, de Rebelión o Extinción Misiones e integrante de la Red de Apoyo a Puente Quemado II.