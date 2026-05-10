Misiones: el extractivismo avanza contra las comunidades Mbya Guaraní

El Gobierno misionero volvió a actuar como fuerza de choque al servicio del extractivismo. Esta mañana fue detenido Santiago Ramos, mburuvicha (cacique) de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, y trasladado a la comisaría de Garuhapé (oeste provincial, límite con Paraguay) bajo una causa por supuesta “usurpación” que tramita el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico.

La acusación carece de toda legitimidad jurídica y territorial. El lote en cuestión forma parte del relevamiento oficial realizado bajo la Ley 26.160 (de Emergencia territorial indígena), que reconoce la ocupación ancestral de la comunidad y suspende los desalojos. Sin embargo, el propio Estado que debe garantizar esos derechos es el que hoy los viola.

La detención ocurre días después de que la comunidad llevara su denuncia a instancias internacionales, exponiendo el conflicto territorial que mantiene frente al avance de la multinacional Arauco. La respuesta estatal, sin embargo, fue acelerar la persecución.

Previo a la detención, un operativo policial ingresó al territorio con el argumento de constatar una supuesta usurpación. Aprovechando la detención de Ramos, que estaba fuera de su tekoa (aldea), la Policía de Misiones hizo un nuevo despliegue represivo: ingresó ilegalmente en Puente Quemado II con varios patrulleros, camuflando un operativo de desalojo con argumentos legales. Efectivos ingresaron al territorio y trasladaron a hombres, mujeres y niños a la comisaría de Garuhapé, sin explicaciones claras y en condiciones que generaron miedo, desorientación y ruptura del entramado comunitario.

En ese operativo fueron detenidos el cacique y otros ocho miembros de la comunidad, a quienes se les secuestraron los teléfonos celulares. Ya dentro de la dependencia policial, las mujeres fueron interrogadas sobre sus datos personales, los de sus hijos y sus vínculos familiares. Fueron separadas de los hombres, en un procedimiento completamente ilegal que expone una práctica de control y hostigamiento directo sobre la vida ancestral indígena.