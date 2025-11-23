La lucha del pueblo Mbya GuaranÃ­ por su territorio

La lucha del pueblo Mbya GuaranÃ por su territoriopor Mariana Guerra
Fotos: Rodrigo Ruiz
19 de noviembre de 2025
En Misiones, mÃ¡s de 130 comunidades viven en estrecha relaciÃ³n con el monte, fuente de alimento, medicina y espiritualidad. Pero su modo de vida ancestral se ve amenazado por el avance de empresarios y la falta de respuestas del Estado. Voces desde el territorio.
En el corazÃ³n de la selva misionera, el pueblo Mbya GuaranÃ sostiene su modo de vida ancestral. Entre los sonidos del monte y la bruma que cubre los Ã¡rboles al amanecer, las comunidades mantienen un vÃnculo profundo con la naturaleza, una relaciÃ³n que trasciende lo material y se expresa en lo espiritual, en el alimento y en la medicina que la tierra les brinda.
“El monte es vida”, dice Sergia, cacica de la comunidad El Pocito, en CapiovÃ (116 km al norte de Posadas). “Nosotros vivimos del monte, de ahÃ algunos sacan para su casa, para su techo, la hoja de pindÃ³. Es muy importante la tierra tambiÃ©n, asÃ nosotros podemos seguir plantando”.
En cada tekoa (aldea), las familias viven de las tareas agrÃcolas que realizan. No se produce para vender, sino para compartir y vivir. Las semillas sagradas, como el maÃz, se resguardan con cuidado, porque son parte de una herencia espiritual que se transmite de generaciÃ³n en generaciÃ³n.
"Las mujeres enseÃ±amos a nuestros hijos desde muy temprana edad a sembrar la tierra. Ellos crecen participando del proceso. AsÃ aprenden a mantener nuestras tradiciones”, cuenta Sergia, mientras recuerda la Ãºltima vez que llevÃ³ a su nieta al monte para mostrarle las plantas y las frutas que crecen segÃºn la temporada. “Es fundamental poder entrar al monte para no perder nuestra cultura”.
Esa conexiÃ³n tambiÃ©n se refleja en las ceremonias, los cantos y los rituales que refuerzan la identidad comunitaria. Ricardo, desde la comunidad de Puerto Leoni, lo explica asÃ: “Dependemos de la naturaleza, es sagrada para nosotros. No podemos practicar nuestra cultura si nos sacan el monte. Necesitamos espacios amplios para plantar y practicar nuestra cultura como siempre lo hicimos. Sin nuestro territorio no somos nada”.
En cada comunidad, la vida cotidiana estÃ¡ marcada por el trabajo colectivo y el respeto por los ciclos naturales. La recolecciÃ³n de frutas, el uso de plantas medicinales y la elaboraciÃ³n de artesanÃas son actividades que entrelazan lo espiritual con lo prÃ¡ctico.
“A veces nos levantamos muy temprano para ir al monte a buscar lo que necesitamos. Todo lo hacemos en familia, los chicos aprenden mirando”, dice Sergia. “El monte nos da, pero tambiÃ©n hay que saber pedirle. No se puede sacar mÃ¡s de lo que se necesita”, explica.
La educaciÃ³n tambiÃ©n tiene un sentido propio dentro del pueblo Mbya. El aprendizaje se da en el monte, donde se enseÃ±a con el ejemplo. “Nosotros enseÃ±amos caminando, mostrando. AsÃ fue siempre”, dice Ricardo. “Los mayores transmiten el conocimiento con respeto, porque todo lo que tiene la tierra tiene espÃritu. Por eso cuidamos el monte, porque si se muere el monte, se muere tambiÃ©n lo que somos nosotros".
El territorio en disputa: una lucha por existir
El vÃnculo con la tierra no es solo espiritual, tambiÃ©n es el centro de una lucha constante. El 25 de septiembre pasado, mÃ¡s de cincuenta comunidades acamparon frente a la Casa de Gobierno de Misiones.
ExigÃan algo bÃ¡sico: que se cumplan sus derechos a la salud, a los servicios y al territorio. Sin embargo, las respuestas del Estado fueron escasas y los conflictos no cesan.
La comunidad vive bajo amenaza. Un empresario ganadero local intenta quedarse con las tierras que usan ancestralmente. “El conflicto empezÃ³ un dÃa que fui al monte a buscar materiales para artesanÃas. AprovechÃ³ que no estaba y puso un cerco. No nos dejaba pasar. Quiere entrar en el territorio que nosotros siempre usamos para medicinas, para vivir”, cuenta Sergia.
Desde entonces, la tensiÃ³n no parÃ³ de crecer. “Nos dijo que si entrÃ¡bamos iba a matar a nuestros niÃ±os, que con plomo en la cabeza Ãbamos a salir seguro. Nosotros hicimos la denuncia, pero no tuvimos respuestas nunca”, relata la cacica.
Ricardo, por su parte, cuenta que los daÃ±os no son sÃ³lo materiales: “El 17 de agosto cortÃ³ 17 plantas de mandarina que habÃan plantado nuestros ancestros. Fue una pÃ©rdida enorme. Para nosotros la naturaleza es sagrada”.
Sergia expresa que no se trata sÃ³lo de un conflicto reciente, sino de una historia que se repite desde hace generaciones. “Estamos desde antes de que los espaÃ±oles lleguen, y todavÃa hoy seguimos teniendo que demostrar que esta tierra es nuestra. A veces parece que los gobiernos no quieren vernos. No escuchan. No responden”.
Las denuncias, asegura, se acumulan sin respuesta. “Nunca recibimos respuesta cuando hacemos la denuncia. Hasta ahora estamos esperando para que se resuelva porque queremos vivir tranquilos con los niÃ±os”. Mientras tanto, el miedo convive con la esperanza: “Nosotros nos estamos apoyando entre comunidades. Si una tiene problema con el territorio, todos ayudamos. AsÃ resistimos”.
Ricardo tambiÃ©n pone en palabras ese abandono: “Nosotros no tenemos ningÃºn servicio. Ni luz ni agua. Nos traen agua los bomberos. Del Estado no tenemos acompaÃ±amiento para nada”. Aun asÃ, no se resigna. “Ahora lo que se logrÃ³ fue renovar la comisiÃ³n directiva del consejo de caciques para ver si asÃ tenemos mÃ¡s suerte. Pronto tenemos reuniÃ³n con los ministros. OjalÃ¡ nos escuchen, porque lo que pedimos no es lujo, son derechos: agua potable, salud y respeto a la tierra. Nosotros tenemos esperanzas, aunque no nos den respuestas. Queremos que esto no quede en papeles, que sea una oportunidad para trabajar entre todos”.
La situaciÃ³n se agrava con la derogaciÃ³n de la Ley 26.160, que suspendÃa los desalojos en comunidades indÃgenas. Su anulaciÃ³n, a fines de 2024, dejÃ³ a los pueblos originarios sin una herramienta legal clave para proteger sus territorios.
Desde Puerto Leoni, Ricardo asegura que “el Estado nacional y el provincial no se preocupan. HabÃa una ley que nos amparaba, pero ahora puede venir cualquiera a inventar algo y querer echarnos”. Sin embargo, plantea: “Ahora reciÃ©n tenemos la posibilidad de sentarnos a hablar frente a frente con las autoridades. Queremos que esta vez no quede en los papeles. OjalÃ¡ sea una oportunidad para que trabajemos entre todos”.
Mientras tanto, las comunidades siguen resistiendo, defendiendo su modo de vida y su cultura frente al avance del modelo extractivo y la desidia estatal.
Sergia dice: “Sin tierra, no hay vida. Y sin monte, no hay futuro para nosotros ni para nuestros hijos”.
Democracias, territorios y pueblos indÃgenasÂ
En tiempos de elecciones, avances de opciones de derecha y democracias en crisis, los pueblos indÃgenas plantean otros modelos de vida: sin explotar la naturaleza, proponen solidaridad, complementariedad y reciprocidad. El genocidio negado, el racismo estructural, los gobiernos extractivos y pueblos milenarios que marcan caminos.
“El control de la deforestaciÃ³n se da por las denuncias de las comunidades”
El Pueblo Mbya GuaranÃ es el garante del monte nativo en Misiones, donde las multinacionales avanzan con el monocultivo de pinos. La responsabilidad del Gobierno provincial y el incumplimiento de las leyes de Bosques y Emergencia Territorial IndÃgena. DiÃ¡logo con una abogada del equipo Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).
“Nuestros ancestros nos dejaron un territorio limpio y tenemos que protegerlo”
Jujuy es un nuevo capÃtulo del eco-genocidio que comenzÃ³ en 1492. La persecuciÃ³n y violaciÃ³n de derechos humanos a los pueblos indÃgenas allanan el camino del saqueo de los bienes comunes. Pero la violencia encuentra, una vez mÃ¡s, a las comunidades originarias de pie. Entrevista con Eloy Mamani, del Tercer MalÃ³n de la Paz.