La lucha del pueblo Mbya GuaranÃ­ por su territorio

Las denuncias, asegura, se acumulan sin respuesta. “Nunca recibimos respuesta cuando hacemos la denuncia. Hasta ahora estamos esperando para que se resuelva porque queremos vivir tranquilos con los niÃ±os”. Mientras tanto, el miedo convive con la esperanza: “Nosotros nos estamos apoyando entre comunidades. Si una tiene problema con el territorio, todos ayudamos. AsÃ­ resistimos”.

Ricardo tambiÃ©n pone en palabras ese abandono: “Nosotros no tenemos ningÃºn servicio. Ni luz ni agua. Nos traen agua los bomberos. Del Estado no tenemos acompaÃ±amiento para nada”. Aun asÃ­, no se resigna. “Ahora lo que se logrÃ³ fue renovar la comisiÃ³n directiva del consejo de caciques para ver si asÃ­ tenemos mÃ¡s suerte. Pronto tenemos reuniÃ³n con los ministros. OjalÃ¡ nos escuchen, porque lo que pedimos no es lujo, son derechos: agua potable, salud y respeto a la tierra. Nosotros tenemos esperanzas, aunque no nos den respuestas. Queremos que esto no quede en papeles, que sea una oportunidad para trabajar entre todos”.

La situaciÃ³n se agrava con la derogaciÃ³n de la Ley 26.160, que suspendÃ­a los desalojos en comunidades indÃ­genas. Su anulaciÃ³n, a fines de 2024, dejÃ³ a los pueblos originarios sin una herramienta legal clave para proteger sus territorios.

Desde Puerto Leoni, Ricardo asegura que “el Estado nacional y el provincial no se preocupan. HabÃ­a una ley que nos amparaba, pero ahora puede venir cualquiera a inventar algo y querer echarnos”. Sin embargo, plantea: “Ahora reciÃ©n tenemos la posibilidad de sentarnos a hablar frente a frente con las autoridades. Queremos que esta vez no quede en los papeles. OjalÃ¡ sea una oportunidad para que trabajemos entre todos”.

Mientras tanto, las comunidades siguen resistiendo, defendiendo su modo de vida y su cultura frente al avance del modelo extractivo y la desidia estatal.

Sergia dice: “Sin tierra, no hay vida. Y sin monte, no hay futuro para nosotros ni para nuestros hijos”.