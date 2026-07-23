“Yo no trabajé para los premios, sino para recuperar a los criados por los asesinos de sus padres”por Revista Cítrica
20 de julio de 2026
“Casi centenaria” en su camino de vida, Estela habla de la lucha colectiva contra la impunidad, del valor de la democracia y de la familia nueva que se conformó con la restitución de su nieto Guido.
“Yo no trabajé para los premios, sino para recuperar a los criados por los asesinos de sus padres”
“Casi centenaria” en su camino de vida, Estela habla de la lucha colectiva contra la impunidad, del valor de la democracia y de la familia nueva que se conformó con la restitución de su nieto Guido.
“Yo no trabajé para los premios, sino para recuperar a los criados por los asesinos de sus padres”
“Casi centenaria” en su camino de vida, Estela habla de la lucha colectiva contra la impunidad, del valor de la democracia y de la familia nueva que se conformó con la restitución de su nieto Guido.
“Los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy”
A metros del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, en un escenario montado en la calle, familiares y amigos de víctimas de la represión estatal pusieron el cuerpo y la voz para que el año electoral no se lleve puesta la memoria de los seres queridos ausentes.