Seguro de hogar: una forma simple de acompañar tu casa todos los días

La casa es uno de esos espacios que forman parte de la rutina de todos los días. Es donde descansás, cocinás, trabajás, compartís tiempo con otras personas y organizás buena parte de tu vida.

Por eso, contar con un seguro de hogar no tiene que pensarse solamente para situaciones excepcionales. También puede ser una forma práctica de tener a mano distintas soluciones para el mantenimiento y el funcionamiento cotidiano de la vivienda.

Un Seguro de Hogar puede combinar coberturas frente a distintos eventos con servicios de asistencia que acompañan necesidades habituales, desde una pérdida de agua hasta el mantenimiento de un aire acondicionado o una cerradura.

¿Qué es un seguro de hogar?

Un seguro de hogar es una cobertura pensada para acompañar distintos aspectos de una vivienda y los bienes que se encuentran en ella.

Según el plan contratado, puede incluir coberturas ante incendio, daños por agua, robo, rotura de cristales, responsabilidad civil y todo riesgo para determinados equipos electrónicos. Answer Seguros también contempla, entre otras opciones, cobertura para alimentos en freezer y situaciones asociadas a fenómenos como granizo, vendaval o caída de árboles.

Pero la propuesta no termina ahí. Una de las características del Seguro de Hogar de Answer Seguros es que incorpora asistencias pensadas para usar durante todo el año, incluso cuando no existe un siniestro.

Asistencias para resolver situaciones cotidianas

En una casa siempre hay algo que revisar, mantener o solucionar. Contar con profesionales disponibles para distintas tareas puede simplificar mucho esas situaciones.

Entre las asistencias de Answer Seguros se incluyen servicios de emergencia las 24 horas vinculados con cerrajería, plomería, electricidad y gas. También contempla destapaciones de baños, cocinas y desagües dentro de las condiciones establecidas para el servicio.

Por ejemplo, si una llave queda dentro de la vivienda, si aparece una pérdida de agua visible o si surge un inconveniente eléctrico dentro de la casa, es posible solicitar asistencia para resolverlo.

Esto permite pensar el seguro no solamente como una cobertura, sino también como un servicio que puede formar parte de la vida cotidiana.

Mantenimiento para que la casa funcione bien

El mantenimiento periódico ayuda a conservar los distintos espacios de la vivienda en buenas condiciones.

Dentro de sus servicios, Answer Seguros incluye tareas como duplicado de llaves, mantenimiento de cerraduras, plomería preventiva y puesta a punto de tomas y llaves de luz. También ofrece limpieza y mantenimiento de aires acondicionados, detección de fugas y carga de gas refrigerante.

A esto se suman servicios relacionados con calefactores y estufas, así como desinfección, control de plagas, desratización y fumigación.

Este tipo de asistencias permite resolver tareas que suelen quedar pendientes y mantener distintos elementos de la vivienda funcionando correctamente.

Instalaciones y service dentro del hogar

Otra de las ventajas es la posibilidad de contar con asistencia para determinadas instalaciones y servicios.

La propuesta contempla tareas vinculadas con cocinas y hornos, calefones, termotanques, estufas, aires acondicionados y artefactos sanitarios. También puede incluir trabajos sobre elementos de plomería, electricidad, cerraduras y cambio de luminarias.

De esta manera, el seguro suma utilidad incluso en momentos en los que simplemente necesitás realizar una instalación, hacer un service o resolver una tarea de mantenimiento doméstico.

Coberturas para distintas situaciones

Además de las asistencias, el Seguro de Hogar contempla diferentes coberturas que pueden resultar útiles ante situaciones que afectan la vivienda o sus contenidos.

Entre ellas se incluyen daños por incendio, rayo, explosión y humo, además de eventos asociados a granizo, terremotos, huracanes, vendavales, tornados, actos vandálicos o caída de árboles por tormentas.

También se contemplan daños por agua, robo, cristales, responsabilidad civil y todo riesgo para equipos electrónicos, siempre de acuerdo con los límites y condiciones de la póliza.

En determinadas circunstancias, también puede incluir alojamiento temporario si la vivienda queda inhabitable, remoción de escombros o compensaciones vinculadas con ingresos por alquiler.

Beneficios que van más allá de las reparaciones

Hay otros servicios que amplían el concepto tradicional de seguro de hogar.

Por ejemplo, Answer Seguros contempla el costo de volquetes o contenedores para retirar escombros o residuos, limpieza posterior a determinados eventos realizados en la vivienda y gastos relacionados con mudanzas o traslados desde o hacia el domicilio asegurado dentro del territorio nacional.

Son beneficios pensados para acompañar momentos concretos de la vida en casa y facilitar tareas que pueden requerir organización, tiempo y presupuesto.

¿El seguro de hogar es solo para propietarios?

No necesariamente. Quienes alquilan también pueden encontrar valor en una cobertura de este tipo.

Aunque el inmueble pertenezca a otra persona, los muebles, electrodomésticos, equipos electrónicos y demás pertenencias pueden ser propios. Además, los servicios de asistencia y mantenimiento pueden resultar útiles independientemente de si se trata de una vivienda propia o alquilada.

Por eso, al evaluar una póliza, conviene tener en cuenta las características de la vivienda, los bienes que hay en ella y los servicios que podrían resultar más útiles en el día a día.

Una cobertura pensada para acompañar la vida en casa

Elegir un seguro de hogar no se trata solamente de pensar en aquello que podría ocurrir. También implica considerar qué herramientas pueden hacer más simple el mantenimiento de la vivienda y resolver necesidades cotidianas con mayor comodidad.

Asistencias de emergencia, tareas de mantenimiento, instalaciones, servicios para equipos del hogar y coberturas para distintos eventos forman parte de una propuesta que puede utilizarse durante todo el año.