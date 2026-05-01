Peligro en las rutas: buscan dejar todo en manos de Gendarmería

El impacto también es laboral. “Los trabajadores hemos perdido más de un 40% de la masa salarial en el último año. Ante la falta de empleo y los aumentos desmedidos, esta medida afecta de lleno a la clase trabajadora que no llega a fin de mes”, señaló Isaurralde. A eso se suma la posibilidad de cierre de sedes: “se calculan unas 400 personas que quedarían sin trabajo”.

El conflicto se inscribe en una política más amplia del Gobierno, que impulsa la reducción del Estado en áreas consideradas “no esenciales”. Bajo la órbita de la Secretaría de Transporte -dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo- y con incidencia del Ministerio de Seguridad, la iniciativa plantea un cambio de paradigma: pasar de un organismo técnico de regulación a una lógica de control centrada en fuerzas de seguridad.

La CNRT cumple funciones que exceden la fiscalización clásica: gestiona más de 90.000 asistencias anuales para viajes gratuitos de personas con discapacidad, pacientes trasplantados y casos oncológicos; interviene en la búsqueda de personas a través de sistemas como Alerta Sofía; y controla el traslado seguro de menores. Ninguna de esas tareas está contemplada dentro de las competencias de Gendarmería.

Desde ATE advierten que la diferencia es estructural: mientras la Gendarmería actúa como fuerza de seguridad, la CNRT es un organismo técnico especializado. No son funciones intercambiables. El riesgo, sostienen, es que la seguridad del transporte quede reducida a controles parciales, sin prevención integral ni capacidad de intervención en todo el territorio.

De este modo, la posible transferencia de funciones no solo redefine quién controla las rutas, sino también qué tipo de seguridad se garantiza. En un país con altos niveles de siniestralidad vial y con millones de personas que dependen del transporte público, la discusión deja de ser técnica para volverse política.

Si el Gobierno avanza, el sistema pasará de un esquema preventivo, descentralizado y especializado a uno más limitado y centralizado. Para los trabajadores y especialistas, eso no significa eficiencia: significa menos controles, más riesgos y una mayor exposición para usuarios que, en muchos casos, no tienen alternativa.

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