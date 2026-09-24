Resistencia obrera en la ex Dánica: el sindicato exige audiencia oficial para frenar los despidos masivos

El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) formalizó su rechazo categórico ante la secretaría laboral de la Provincia de Buenos Aires frente al anuncio de cierre definitivo de la empresa Dorada S.A., antigua Flora Dánica. La firma, perteneciente al grupo económico Beltrán y ubicada en la localidad bonaerense de Llavallol, dentro del partido de Lomas de Zamora, notificó que planea paralizar sus operaciones y clausurar las instalaciones el próximo 30 de septiembre.

Frente a esta comunicación, la organización gremial solicitó la apertura inmediata de una instancia de negociación en el ámbito administrativo estatal para frenar la pérdida de las fuentes de sustento.

"Hoy tenemos esta noticia aberrante de que la empresa quiere cerrar nuevamente, echándole la culpa al consumo, echándole la culpa a diferentes cuestiones que ellos tienen operativamente. Parece que siempre el costo lo tienen que pagar los trabajadores. Nosotros, desde el Sindicato y junto a los compañeros, tenemos la firme decisión de seguir defendiendo los puestos de trabajo, el salario y el Convenio Colectivo de Trabajo", sostuvo Ezequiel Roldán, secretario general de SOEIA.

Historial de negociaciones y rescate productivo en Llavallol

La controversia actual en la fábrica de Llavallol constituye el segundo episodio de paralización patronal registrado en los últimos dos años. La conducción de SOEIA remarcó que la planta industrial logró retomar su ritmo productivo hacia febrero de 2025 gracias a intensas gestiones gremiales y a la articulación con las autoridades provinciales para ingresar al Programa de Empleo Bonaerense (PREBA).

"El sindicato ha hecho mucho para que esta empresa siga abierta con los trabajadores que decidieron quedarse a pelearla. Por eso, esta empresa siguió operando hasta hoy", remarcó Roldán al destacar los esfuerzos realizados por el colectivo de operarios para mantener operativa la estructura fabril tras el conflicto anterior.

Medidas legales y resistencia por la continuidad de los salarios

Ante la gravedad del escenario económico para las familias de la zona sur del Gran Buenos Aires, el gremio aceitero ratificó que mantendrá un plan de acción directo para sostener los puestos laborales y el cumplimiento de la convención colectiva vigente, supeditando el avance de las negociaciones a la respuesta del Ministerio de Trabajo provincial y de la representación empresaria.

"Los trabajadores están decididos a dar la lucha por sus puestos de trabajo, por algo tan importante como es el sustento de cada uno de sus hogares. Así que desde el gremio ratificamos la postura de defender los puestos de trabajo, y vamos a seguir haciéndolo hasta las últimas consecuencias", concluyó el referente sindical.